【報稅2019】去年度薪俸稅601億　誰問鼎交稅最多「打工皇帝」？

稅務局今日（2日）公布，2018/19年度薪俸稅收入臨時數字達601億元，較2017/18年度的608億元下跌1%。不過，稅務局預料於2019/20年度薪俸稅預算稅收，會增加11%至666億元，除了是各稅項中預測增幅最高，亦有望創歷來新高。 稅務局局長黃權輝表示，為免暴露個別僱員所需繳付的稅額，今年亦不公布最高薪俸稅繳稅額。翻查上市公司年報資料，一直被指是打工皇帝的長和集團聯席董事總經理霍建寧，以其年薪推算或需繳稅逾3,000萬元；不過可能已被騰訊執行董事兼總裁劉熾平追過，因劉的年薪比霍建寧高出六成，繳稅或比霍更高。

另外，稅局預料個人入息課稅及博彩稅，在新一個年度分別會增長2%及0.2%。黃權輝指，博彩稅預算增長不算多，主要是檢視了本港三大賭博活動包括賽馬、足球及六合彩的舉辦次數等，至於其他稅項預算稅收，則料會呈跌幅。

黃權輝表示，由於就職市場不差，料打工仔薪酬會有所增長，以及預計納稅人數目增加等，都可估算2019/20年度薪俸稅預算稅收增加。

據長和年報顯示，霍建寧去年年薪達2.26億元，推算要交稅3,388億元。（資料圖片）

稅務局自數年前起，已不再公布單宗最高薪俸稅繳稅額，黃權輝指是按法例要求保密，因為公布該數字變相可以按個別人士公布的年薪推算出身份，而且由於課稅調整等，有關坊間推算亦不準確，故不再公布。

騰訊劉熾平年薪逾3億元 勝霍建寧

翻查資料，向來有「香港打工皇帝」之稱的長和集團聯席董事總經理霍建寧，其每年年薪自1999年開始以億港元為單位，因而得名。據長和年報顯示，霍建寧去年年薪達2.26億元，當中2.13億元屬酌情花紅。撇除免稅額及其他稅務計劃，按標準稅率15%推算，霍於2018/19年度要繳的薪俸稅達3,388萬元。

不過，騰訊執行董事兼總裁劉熾平其年薪達港幣3.67億元（3.13億元人民幣），按年增加逾3成，以標準稅率15%推算，所需交薪俸稅或達5,500萬元，但仍未知是否交稅最多的「打工仔」。由於仍有上市集團未公布2018年的全年報告，「打工皇帝」之位，尚未知花落誰家。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平年薪達港幣3.67億元，會否成為交稅最多的「打工皇帝」？（視覺中國圖片）

3000「打工皇帝」交稅100億

據稅務局資料，2017/18年度本港有3,000名年薪逾千萬元的「打工皇帝」，佔整體薪俸稅納稅人約0.1%，總共繳付100.74億元薪俸稅，每人平均繳335.8萬元，以標準税率15%計算，推算他們的平均年薪2,238萬元。