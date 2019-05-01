【麻疹爆發】40歲男子染麻疹　曾到中環永安大廈醫務中心求醫

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布最新一宗麻疹個案。患者是一名40歲男子，他於潛伏期內曾前往珠海，過往未曾接種麻疹疫苗。他在病毒可傳染期間未曾外遊，但曾到訪中環永安集團大廈，以及瑪麗醫院急症室。

患者過往未曾接種麻疹疫苗

衞生防護中心指，該名男子過往健康良好，未曾接種麻疹疫苗。他於4月25日開始發燒，並於4月29日開始出疹。他於4月26日向一名私家醫生求醫，於4月28日、29日及30日到瑪麗醫院急症室求醫，並於4月30日入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。

現時病人情況穩定，他於潛伏期內曾前往珠海，但病毒傳染期內則沒有外遊。病人在病毒可傳染期間，曾於4月26日中午12時半至下午1時15分，到過中環永安集團大廈的聯合醫務中心。另外他於4月28日的晚上10時16分至11時48分，以及4月29日的晚上8時37分至10時50分，到過瑪麗醫院急症室。

衞生署發言人提醒：「麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。」

病人曾到中環的聯合醫務中心求診。（聯合醫務中心網站圖片）

衞生署又提到，在香港國際機場實施的防控麻疹措施，機場疫苗接種站於明日（2日）至5月17日（星期日及公眾假期除外）繼續提供疫苗接種服務。麻疹疫苗接種將提供予1967年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過麻疹；或能出示其對麻疹抗體（IgG）呈非陽性反應化驗證明的人士。

至於驗血服務方面，衞生署會繼續於5月2日及7日，每日為約200名於1967年或以後出生的機場員工提供麻疹血清測試服務。署方5月2日及7日亦會繼續於驗血測試站推行驗血先導服務，為來港或回港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清測試，目標合共為約200名傭工進行測試果。