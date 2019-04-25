【麻疹爆發】衞生署推先導服務　機場為200抵港菲傭驗血測抗體

本港昨天（24日）再錄得一宗麻疹個案，至今累計有67宗。衞生署今(25日)公布，將於機場的驗血測試站，為來港或回港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清測試，目標合共為約200名傭工進行測試。 署方又放寬可接種麻疹疫苗的機場員工資格，員工即使非與孕婦或一歲以下嬰兒同住，亦將可接受疫苗注射。

本港早前爆發麻疹疫情，大部分個案都來自機場。 （資料圖片／張浩維攝）

目的掌握菲傭對麻疹整體免疫力

衞生署指，署方將開展一項驗血先導服務，於機場驗血測試站為來港或回港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清測試，目標合共為約200名傭工進行測試。中心將於由菲律賓抵港航班閘口派發單張，營運相關航班的航空公司已獲知有關安排。

衞生署發言人解釋，署方希望透過先導服務，掌握在港工作的菲律賓外籍家庭傭工對麻疹的整體免疫力，署方會個別通知參加者其檢測結果，並會為對麻疹抗體非呈陽性的參加者接種麻疹疫苗。

機場驗血測試站將於本月30日、5月2及7日，上午9時至下午1時在二號客運大樓三樓出境檢查大堂前近南面（非禁區）提供服務，該站同時會為每天約200名於1967年或以後出生的機場員工，提供麻疹血清測試服務，惟該站在5月7日後就會關閉。

機場驗血測試站在5月7日後就會關閉。 （資料圖片）

另外，衞生署指，在檢視過去兩周在機場疫苗接種站和驗血測試站接受服務的人數後，相信現時目標群組下大部分合資格的機場員工已接種疫苗或進行了驗血測試。經考慮本地麻疹疫苗供應的最新情況，決定更新在機場實施的防控麻疹策略，以便為更多對麻疹不具備免疫力的機場員工提供麻疹疫苗接種。

由四月二十九日至五月十七日（星期日及公眾假期除外），麻疹疫苗接種將提供予一九六七年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過麻疹的機場員工，換言之，機場員工即使非與孕婦或一歲以下嬰兒同住，亦將可接受疫苗注射。接種站每日接種麻疹疫苗數額將上調至600劑。

衞生署發言人指，截至今日下午一時，已共為8 278人接種疫苗，並為648人進行血清測試服務。