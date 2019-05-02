鄰舍輔導會招聘新任總幹事　戴健文：財政預算不再赤字、盼交棒

鄰舍輔導會2017年疑因「計錯數」，一度出現財政混亂，需裁員應付赤字預算危機。事隔超過一年，正義務擔任鄰舍輔導會總幹事的前香港電台副廣播處長戴健文接受《香港01》記者查詢時透露，社署在機構出現財政預算危機後，對鄰舍輔導會的要求較以往高，有信心有關財政赤字預算情況不再，「基本上無紅燈」，目前機構正進行內部會計審查，稍後會向社署遞交財政報告。他又稱，自己只打算留任至今年8月，目前機構正公開招聘下任總幹事，希望找到合適人選擔任總幹事「接棒」。 據內部消息人士推測，加入鄰舍輔導會不足一年、出任副總幹事的彭桓基，由於有逾20年社福經驗，估計其出任下屆總幹事的呼聲最高。

鄰舍輔導會總幹事戴健文認為，機構內有不少資歷豐富的同事有能力擔任總幹事，希望「交棒」予較年輕的同事。（鄧穎琳攝）

鄰舍輔導會最近在網頁公開招聘總幹事，要求應徵者須持有社會科學或管理學位，至少要有15年大型機構工作經驗，並須有十年高級管理人員經驗等。職責方面則包括監督人力資源政策、監督財務預算，確保審慎及持續發展等。有關職位申請將於本月10 日截止。

去年兩次招聘仍未找到合適接任人



現年約63歲的鄰舍輔導會總幹事戴健文表示，當初因機構面臨財政預算赤字危機，故幫忙義務擔任總幹事，惟去年兩次招聘，合共逾80人應徵，亦未找到合適人選，故由初時只打算做三個月，一直任職至今。被問到今次招聘若仍未能找到合適人選，會否再次留任？他笑言，不回應假設性問題，但強調只打算做到今年8月。

機構承傳要早點做，別等到我們迫於無奈，必定退休才做......我經常說，至少有十個同事可以做這個位，當然內部同事都要經公開招聘......做社工服務20年以上，都是久經考驗、很資深，絕對有經驗......我們這些六十幾歲應該交棒畀四十幾歲的。 鄰舍輔導會總幹事戴健文

戴健文認為，機構內亦有不少資歷豐富的同事有能力擔任總幹事，希望「交棒」予較年輕的同事，而他將擔任顧問，繼續支持機構工作。

被揭財政混亂後 社署要求比一般機構高 現時「基本上無紅燈」



至於早前對財政混亂危機，又曾裁員，外界或視此職位為「盪手山芋」，但戴健文強調，自從財政預算亮紅燈後，「社署要求我們很高，我們水平比一般機構高一倍，平日這些報告可以六個月才交，現在三個月就要交，但我們都做到了！」他相信，現時財政預算「基本上無紅燈」的情況，而內部正進行審計，將在向社署提交報告後，按社署指示公開機構的財政狀況。



內部推測：副總幹事彭桓基將成下任總幹事



據了解，目前鄰舍輔導會的員工士氣已由低點回升，隨著機構財務狀況轉趨穩定，有望可聘請員工，填滿部分早前在財政危機中被解僱的非合約人手。據內部消息人士推測，加入鄰舍輔導會不足一年、出任副總幹事的彭桓基，本屬社工出身，加上有超過20年社福界經驗，並曾在東華三院、救世軍及黑暗中對話中服務，估計其出任下屆總幹事的呼聲最高。