【偷拍罪行】女性亦可犯偷拍裙底罪？張達明：性罪行無分男女

法律改革委員會本周二（4月30日）發表報告書，建議制定「窺淫罪」及一項「未經同意下拍攝裙底罪」。法改會性罪行檢討小組成員張達明出席港台節目《千禧年代》時表示，今次建議訂立的兩項罪行在男女上沒有分別，女性未經同意拍攝男性「褲罅底」亦可歸入「未經同意下拍攝裙底罪」。

法改會性罪行檢討小組委員會成員張達明指，「窺淫罪」諮詢已完結，未來將就「窺淫罪」向政府提交報告。（資料圖片）

張達明在節目中解釋，坊間所提「偷拍裙底罪」一詞，只是為了方便公眾理解。該項建議訂立的罪行是參考英格蘭《2003年性罪行法令》的內容，偷拍範圍包括所有衣服下面的部分，包括短褲、男性會穿的蘇格蘭裙。該項罪行不分男女，他舉例，若女性偷拍男性「褲罅底」，一樣包含在內。

風雨蘭總幹事王秀容表示已經收到不少查詢。（資料圖片）

女性餵哺母乳時被偷拍納入規管?

此次建議訂立的「窺淫罪」亦引起公眾關注，特別是如何定義私人地方這個概念。同樣出席節目的風雨蘭總幹事王秀容舉例，若女性在用餐期間，躲在屏風後面哺乳嬰兒時遭到拍攝，拍攝者是否干犯罪行？

張達明解釋，法庭會根據一般常識去判定場所，是否屬於合理期望、有保護隱私的需要，他相信，若拍攝者是為了滿足性目的，此類行為應當包含在「窺淫罪」之內。

節目期間，立法會議員葛珮帆亦致電查詢。（資料圖片）

節目期間，立法會議員葛珮帆亦致電提問，關注針對女性胸部之偷拍行為（俗稱「高炒胸部」）未包含在「未經同意下拍攝裙底罪」中。張達明回應，儘管「未經同意下拍攝裙底罪」的範圍尚未包含到「高炒胸部」，但目前兩項罪行立法屬於特事特辦，應先解決最迫切的問題。

的士內偷拍被指存灰色地帶



張達明同時補充，的士上的行為被拍攝或偷窺存在灰色地帶，擔心法例定義太闊會誤中副車，但建議針對的士附例，明確規管相關行為。