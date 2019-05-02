【五月天演唱會】退役新巴進駐變身保安人員指揮中心　歌迷可任影

台灣天團五月天歌迷引頸以待的「5月之約」，將於明日起（5月3日）一連三日及下周五至日（5月10日至12日），再次在香港迪士尼幻想道露天場地開唱。近日一架退役新巴已進駐演唱會場地，車身配合藍色的演唱會主題，吸引不少人巴士迷專程前來打卡！

該架巴士編號為5060，型號為富豪超級奧林比安（Super Olympian），長12米，於2001年出牌並投入服務，據了解，該巴士今年2月退役。

今次配合演唱會主題「Just Rock It 2019 藍 BLUE」，巴士車身披上藍色廣告。事實上，從去年五月天第一次在迪士尼舉辦演唱會起，主辦單位就已經開始使用退役巴士。該架巴士目前停泊在演唱會場地附近，將作為今年演唱會的保安人員指揮中心；據巴士迷透露，巴士上層座位已拆掉，下層內櫳不變。

迪士尼：今年繼續安排歌迷拍照巴士

有特意前來拍照的巴士迷表示，去年的巴士車身是黑色，今年轉成藍色十分特別；又透露去年演唱會前，巴士被鐵欄圍封，今年則可以更近距離拍攝。有消息指，該架巴士並非租借，巴士公司已「出售」。香港迪士尼表示，去年的巴士吸引不少歌迷前來拍照或自拍，今年亦會容許歌迷拍照。

一般情況專營巴士車齡屆滿18年左右便要退役，近年多間巴士公司旗下的車隊都紛紛進入退役期。除了拆毀之外，退役巴士亦有其他的命運。城巴在2018年就曾經將兩架退役巴士改成車長休息室，內置躺椅、睡床、雪櫃等設施，以方便特別更車長休息。

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九巴過去亦將多架外觀完好的退役巴士捐贈給不同的學校，經改裝後包括化身為「巴士教室」作不同主題教學，讓學生多一個「Happy classroom」。

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新巴：最近出售有關巴士

新巴回覆《香港01》查詢表示，該架巴士投入服務18年左右，並在最近出售此巴士。新巴指，退役巴士一般會按照招標程序出售，新巴和城巴近年亦曾將退役巴士上拆除的零件，包括座椅、扶手柱及落車按鈴等，捐贈給學校作教學用途。

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