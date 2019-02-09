【退役巴士】九巴「熱狗」再現悉尼街頭　博物館大搞香港巴士日

俗稱「熱狗」的無冷氣雙層巴士，已經退役多年，在香港街頭已鮮見它們出沒。不過，近日卻有港人在澳洲悉尼，偶遇這香港人的集體回憶！

港人旅遊攝影師Raven於年廿九(二月三日)， 在澳洲悉尼街頭遇上香港巴士，他指最初看見「熱狗」在街上出現，已大感意外：「第一下咪問：點解會有九巴出現？再埋去打聽下，原來嗰日係悉尼巴士博物館搞嘅活動HK Bus Day。」出巡的除了有由旺角柏景灣開往藍田廣田邨的16號，和現已停辨、由上水開往佐敦匯翔道的70號「熱狗」外，更有一輛中巴。

港人旅遊攝影師Raven於年廿九(二月三日)， 在澳洲悉尼街頭遇上香港巴士。(旅遊攝影師Raven提供)

「值得一提人哋保養得好靚，架車反晒光。」Raven補充道：「同埋舊款九巴隻色，真係好靚，設計者好有sense，博物館識收藏就更加係有taste。」事實上，香港退役巴士並非首次在澳洲街頭出巡，去年8月的在悉尼舉行的Transport Heritage Expo亦見雙層「熱狗」蹤影。

曾在悉尼住過半年的Raven表示，之前不知道澳洲有博物館收藏退役香港巴士，而悉尼市內的巴士大多為單層，故雙層「熱狗」出巡相當引人注目，行人都在旁「打卡」及拍照留念，而當中更有不少是香港人。

出巡的巴士，當日行駛維多利亞女王大廈至悉尼巴士博物館的循環線，沿途供遊人免費上車參觀，若遊客乘車前往博物館，則需付車資。車上的價錢牌標明成人車資$5.8、小童$2.9，不過Raven說當日實際收取的車資是$15澳元(約82港元)。縱然車資比起一般的巴士貴，他仍樂意付錢，坐了一程「熱狗」：「回憶嘅野仲可以用錢買到，咪買囉，最慘係有啲回憶，有錢都買唔到。」

車上的價錢牌標明成人車資$5.8、小童$2.9，不過Raven說當日實際收取的車資是$15澳元(約82港元)。(旅遊攝影師Raven提供)

雖然在他鄉遇上小時候坐過多次的香港巴士，得以重溫昔日時光，但Raven坦言，較希望在香港坐「熱狗」：「熱狗係要退役，但個人覺得可以向悉尼學習，於冬天搞返一兩日做懷念tour。」