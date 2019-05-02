【海外醫生】林志釉提交第六方案　似方案一　須有三個月臨床經驗

病人組織代表昨晚（1日）開會，討論醫務委員會有關豁免海外專科醫生實習安排，醫委會業外委員林志釉昨晚曾表明不會在今日內（2日）提交新方案，但他今早在電合節目中改口稱，仍然考慮是否提交「方案六」。 林志釉於今日下午正式向醫委會提交「方案六」，該方案和方案一近似，即海外專科醫生至少在有關醫療機構工作至少三年，且通過執業試便可取得註冊資格，而林志釉新提交的「方案六」則較方案一，增加「3年內要有3個月臨床經驗」的條件。他強調「方案無對病人不敬嘅意思，希望佢地支持！」

醫委會業外委員林志釉正式提交「方案六」。（林志釉提供）

病人組織昨日開會討論醫委會放寬海外專科醫生實習安排，會後醫委會業外委員陳永佳表示，組織傾向門檻較寬鬆的「方案一」。林志釉表示，要尊重病人意見，但以病人利益而言，加入臨床工作絕非不合理。

林志釉於今日下午正式向醫委會提交「方案六」，該方案和方案一近似，海外專科醫生至少在相關醫療機構工作至少三年，且通過執業試便可取得註冊資格，惟3年工作經驗中，必須有3個月臨床經驗，而臨床經驗是指與病人護理和治療直接或間接的相關工作，香港兩所醫學院的教學、訓練及醫學研究；以及香港醫務委員會執照組認可的工作。

有出席昨日會議的醫委會委員之一梅卓能，昨日在會後透露，另一醫委會委員陳永佳會上向病友解釋方案時，舉例皮膚科診所看症亦屬臨床工作之一，認同間接的臨床工作「好似返返去最初的方案咁」。林志釉昨透露，有與會者認為方案五可行，但會上僅就方案一舉手表態，他今日表示認為會上有人已有既定想法，所以會上未有就方案五投票，他反問是否沒有人支持方案五？因為據他所知方案一和方案五均有人支持。