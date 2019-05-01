【海外醫生】病人組織代表2票投寬鬆方案一　棄醫學會嚴厲方案五

醫務委員會有關豁免海外專科醫生考畢執業試後實習安排，病人組織代表今晚（1日）開會，各組織交流對議題的意見。代表之一、醫委會業外委員陳永佳會後代表病友組織發言指，各組織傾向門檻較寬鬆的「方案一」，即政府方案，陳與另一委員梅卓能均指會以病人組織意向為投票參考準則，又指病友不希望再有新方案出現。 醫委會業外委員林志釉早前聲稱或提交「方案六」，惟他在會後透露會上無太多時間討論方案六，他明天（2日）不會提交新方案。不過他強調臨床經驗對病人安全是一種保障，會再慎重考慮應投「方案一」還是醫學會提出的嚴厲「方案五」。 由於醫學會方案早前獲15名委員支持，距離通過只差兩票，病人組織代表的三票未取得共識，令事態再添變數。

方案一重點： 以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，通過執業資格試後便可獲豁免實習，取得正式執照

方案五重點： 以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，當中18個月需由通過執業資格試後起計、做滿相當於公立醫院臨床經驗的服務，才可獲得豁免實習，取得正式執照

23個病人組織今晚出席會議，以舉手形式，表態支持政府提出的方案一。（余俊亮攝）

出席者舉手表態支持方案一

今晚會面歷時約兩小時，由病人組織聯盟主持，有23個病人組織派出共28名代表出席會議，病人組織聯盟主席袁少林及香港哮喘會主席陳永佳會後見記者。

陳永佳獲與會的病友授權為「聯席會議發言人」，他透露會面中向各病友澄清醫委會最近爭議的緣由，釐清病友對各個方案的誤解，但沒有「推銷」個別方案。會上有就「覺得邊個方案好啲」舉手表態，大部分出席者均傾向投票予門檻及評核期較寬鬆的方案一，原因門檻較低可吸引更多海外醫生來港，是對病人利益較好的方案，但無統計有幾多個組織代表支持方案一。

陳永佳表明會按今晚結果投票

陳永佳引述病友指，希望三名委員投票時以此作為參考準則，亦不希望再有新的方案提交。作為三名醫委會病人組織委員之一，陳永佳表明他會按病人組織意願投票。陳續指，現時仍要求海外醫生需通過執業試才可取執照，今次放寬的亦只是專科醫生，相信即使來港亦只負責專科診斷，「做冷氣房工作機會好細」，不擔憂其醫療水平。

袁少林補充指，4個缺席的病人組織代表，都表態支持方案一。兩人同指，無收到醫學會方案的細節，但承認有醫學會代表約見會面。

作為醫委會委員、香港哮喘會主席陳永佳（左）表明，會投票支持方案一。（余俊亮攝）

另一委員梅卓能也撐方案一

而另一名與會的醫委會委員、「關心你的心主席」梅卓能同樣表示，會按病人組織意願投票。由於二度微調後的方案五，臨床定義包括間接的病人工作，梅反問：「方案一有無臨床（工作）？有嘅，只係無咁仔細講。」他認為方案一的綑綁年期較方案五寬鬆，因此傾向支持方案一。

他同時透露，陳永佳會上向病友解釋時，舉例皮膚科診所看症亦屬臨床工作之一，認同間接的臨床工作「好似返返去最初的方案咁」。

林志釉「方案六」不獲支持 決定不提出

另一與會的醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉在會議場地外向傳媒透露，會上有提及自己草擬的「方案六」，惟未有充分時間討論，同時感覺到會議主持人、即病人組織聯盟將討論重點放在方案一及方案五，他亦無謂浪費時間。林志釉承認對方案六未獲採納略感失望，認為方案六是同時兼顧醫療水平考量及綑綁工作年期不致太長，他稱不會再提交新方案。

方案六重點： 要求海外專科醫生至少在港工作3年，通過執業試後工作18個月，期間3個月需做臨床工作。臨床定義涵蓋直接或間接為病人提供治療（例如病理科及放射科等亦計算在內）、大學醫學院的教學工作、以及其他由醫委會認可的相關工作性質

醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉會後決定不向醫委會提出他的「第六方案」。（余俊亮攝）

林志釉又透露，有與會者認為方案五可行，但會上僅就方案一舉手表態，無就方案五表態的做法有問題，自己未來一周會慎重考慮應投予方案一或方案五。他稱與會病友對臨床工作經驗不太重視，但被問及臨床經驗及短期引入醫生何者較優先時，他僅回應指，醫生的臨床工作經驗對病人的安全保障非常重要。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌補充說，由於當時主持請與會者舉手示意較支持那一方案，主持先行提問方案一時，已有絕大部分與會者舉手示意支持，已清楚顯示意向，所以無需再就方案五舉手示意。

醫委會上月會議否決四個方案的票數，當中包括政府提出的方案一。

據稱15票支持醫學會方案五

現時病人組織的三票，兩票確認投予上次會議有最多人支持的「方案一」，而有委員日前聲稱醫學會的方案五已有15票支持，只欠兩票便可通過，病人組織未達共識令形勢增添不穩。

截至目前，連同醫學會提交的「第五方案」，共有五個豁免實習的方案，由於下次醫委會會議日期是本月8日，按條例規定新方案需於會議前五個工作天呈交至醫委會，意味「第六方案」必須於明天（2日）之內提交。