聽障大專生畢業兩年求職碰壁16次　終獲九巴聘用　告別售貨員生涯

聽障人士求職之路比一般人較為崎嶇。25歲的黃偉正兩年前大專化驗科學高級文憑畢業後，本想從事本科專業或文職工作，但因聽障缺陷屢屢碰壁，只能在超級市場當兼職售貨員。他今年透過參與香港聾人福利促進會的就業計劃，上月底成功獲九巴聘請為客務助理實習，盼能一展所長。

聽障青年黃偉正過往求職屢次失敗，但未有放棄尋找心宜工作。（胡家欣攝）

25歲的黃偉正屬後天聽障，六歲時因發高燒，令聽力受損。由於家人未有察覺黃的聽力問題，延遲至四年級才確診患有嚴重聽障，六年級才獲配載耳機，影響他的語言發展，平日說話會咬字不清晰，或會有「走音」的情況。

身體有缺陷 預了求職更困難

黃偉正兩年前在職訓局化驗科學高級文憑畢業，原打算一展所長，從事化驗人員或文職等相關工作，曾求職16次，惟均石沉大海或「面試一、兩次後就無下文。」他坦言，已經習慣經常被拒絕，認為求職環境競爭大，作為僱主都會選擇聘用正常人士，以省卻不必要的麻煩，「社會都係唔公平，咁你有聽障缺陷，都預咗求職會有困難。」

畢業後兩年，黃在超級市場當兼職售貨員，但未有放棄尋找全職工作，今年知悉香港聾人福利促進會推出聽障青年就業計劃，為持有大專學歷的聽障人士，尋找實習機會，於是報名參與計劃，並成功獲九巴聘用，上月底在顧客服務組展開六個月的客務助理實習，負責輸入資料及處理失物認領的工作。短短就業一星期，他的工作表現已獲得直屬上司大讚細心及謹慎。他指，期望可以在新崗位探索自己的能力，思考未來工作路向。

香港聾人福利會今年首次推出聽障青年就業計劃，與大機構合作，為大專聽障青年提供實習職位。圖左起聾福會總幹事黃何潔玉、黃偉正及九巴人力資源部呂鳳娟。（胡家欣攝）

聾福會總幹事黃何潔玉表示，聽障人士在求職過程存在困難，縱然持有大專學歷，工作能力與一般人無異，但因聽障問題，令僱主卻步，難以如願找到心宜、職位與學歷對稱的工作。

聾福會：現有6間機構參與提供實習職位

她指，曾有聽障年輕人畢業於浸會大學會計學，但亦只能擔當行業最基層的文職職位，令人婉惜。她指，今年聾福會首次推出以上實習計劃，希望協助大專聽障人士提供實習職位，現時有6間機構參與，20位申請者成功獲聘。

盼僱主在溝通上花點心思

她續指，聽障者工作能力不遜於其他人，僱主只需要在溝通上花一點心思，「例如理解佢哋唔係100%聽到，講述指令時可以較慢，並再以文字確認就得。」她希望僱主藉實習機會，認識聽障者的長處，例如工作的專注力及毅力，長遠可以考慮聘請他們為全職，發揮專長。

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