九巴月底全面落實車長新工時指引　安全總監料額外增聘逾百名車長

因應去年2月大埔公路嚴重車禍，政府成立獨立檢討委員會檢討香港專營巴士服務，當中建議運輸署設立專營巴士安全總監，每間專營巴士營辦商亦要各自委任安全總監，建立積極主動的對策確保巴士安全。 新成立的九巴安全部安全總監關智偉今日(27日)早上首次會見傳媒，他指，將於本月底即下周落實運輸署巴士車長新工時指引，料須額外增聘以百計的車長，現時招聘進度樂觀及接近目標。

九巴今日舉行道路嘉年華，向公眾推廣道路安全。（胡家欣攝）

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九巴最近重組整合工作部門，今年三月成立安全部，安全總監九巴由前助理車務總監關智偉出任。關智偉今早出席九巴道路安全嘉年華時首次會見傳媒，他指九巴將於本月底落實運輸署巴士車長新工時指引。指引規定，特別更車長工時不可以超過14小時，駕駛時不多於10小時，並至少有連續3小時休息時間。

至於九巴早前承諾會探討將特別更由14小時縮短至13小時的可行性，關智偉指，不同員工持不同意見，會繼續與員工商討，正尋求共識。

九巴安全總監關智偉今日首次智見傳媒，他表示九巴下周將落實運輸署巴士車長工時指引。（胡家欣攝） 另外，為提升九巴行車安全，九巴正為16輛巴士測試車長睡意監測系統，系統會透過車長面部表情，偵測車長的睡意。關智偉指，九巴早前已物色及測試來自不同國家的相關系統，現時已進入篩選的最後階段。他指，相關系統需要微調改善，以適用於香港路面環境，包括「頭要郁幾多、側幾多先係恰着狀態，唔同國家有唔同定義。」

關智偉指，九巴早前整合公司各部門的安全工作，並於今年三月成立安全部。（胡家欣攝）

設「意外調查及預防組」 提供情緒支援

他舉例在市區路面繁忙，車長駛出路口時需要不時觀察環境，「個頭擰嚟擰去，個系統要感應到佢唔係瞓著，而係留意交通，呢個係要微調嘅地方。」他又稱，系統不會記錄車長工作表現及用作處分，重申只作為安全輔助項目。

現時安全部轄下設立「安全組」及「意外調查及預防組」，關指，部門現時有20多位員工，會繼續招聘人員加入。他指，部門會加強車長訓練及情緒支援，亦會跟進香港專營巴士服務檢討委員會報告建議等。