母女食毒菇炒羊架後食物中毒　購自彩雲商場地下街市

一對49歲及25歲的母女上月27日於家中烹煮和進食菇菌炒羊架後，出現嘔吐和腹瀉徵狀，同日到基督教聯合醫院急症室求醫，情況一直穩定。衞生署衞生防護中心經調查後，發現該菇菌屬不可食用，暫只知購自黃大仙彩雲商場地下三期街市，但實際店舖仍在調查中。衞生防護中心亦已通知食環署有關事故，。

一對母女上月27日於家中烹煮和進食菇菌炒羊架後，出現食物中毒。示意圖，非文中毒菇。（資料圖片）

衞生署今日（2日）正調查一宗涉及兩人進食菇類後食物中毒的個案，該兩名女病人於上月27日於彩雲商場地下三期街市，購買一款菇類，但實際店舖仍在調查中。她們於同晚煮食該款菇炒羊架，約1.5小時後出現嘔吐和腹瀉徵狀。兩人同日到基督教聯合醫院急症室求醫，情況一直穩定。

衞生防護中心利用剩餘菇菌調查後發現，該菇菌的學名為Clitocybo squamulosa，是一種不可食用菇菌。

中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。