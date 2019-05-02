求肝好爸爸劉恩丞離世　胞姐：近30名市民願捐肝　籲宣傳器官捐贈

好爸爸劉恩丞早前確診急性肝衰竭，雖然周一找到適合屍肝，但已錯過最佳手術時間，最終不敵病魔，今早（2日）與世長辭。胞姐劉欣欣晚上透過傳媒感謝市民、朋友、醫護人員等等的付出，當中提及有逾百名市民曾查詢捐肝，近30名市民甚至願意親身到醫院了解情況和嘗試作肝臟檢查。經此一役，她感受到港人的愛：「我們感受到香港是一個充滿大愛的城市，香港人真的很了不起。香港是充滿愛的。」

好爸爸劉恩丞早前確診急性肝衰竭，終不敵病魔，今早（2日）與世長辭。

周一找到屍肝 錯過手術時機

劉恩丞自上月22日入院後，一直未有適合的肝臟。直到周一（29日），終有適合的屍肝供移植，惟劉恩丞腦積水情況已非常嚴重，錯過了可以進行手術的時機。

劉欣欣引述醫護人員指，即使進行手術，弟弟甦醒的機會也非常渺茫，院方因此放棄手術。其後，院方嘗試另類療法，但沒有任何幫助，劉恩丞到了今早終不治。

逾百人查詢捐肝 近30人作自身肝臟檢查

弟弟與病魔戰鬥十天的過程中，劉欣欣感恩能受到不同人士，不同程度的幫忙。她感謝家人、朋友、傳媒、瑪麗醫院醫護、朋友、市民等等的協助。當傳媒報道事件後，醫院收到超過100名市民對捐贈肝臟的查詢，近30名市民更親身到醫院了解情況和嘗試作自身肝臟檢查，有5至8位市民甚至作肝臟檢驗。最後仍找不到適合的肝臟，但劉欣欣說，市民的付出，所給予家人的支持，已足以讓他們繼續支撐下去。

他們全都跟細佬素未謀面，仍不介意以自己的時間和能力無私的支持和幫助細佬。雖然到最後仍找不到適合的肝臟，他們的付出所給予家人的支持已足以讓我們繼續支撐下去。加上廣大市民一直對細佬情況的關註，分享，禱告和支持，這一切的正能量才能使細佬支撐到這麼久。經過這件事，讓我們感受到香港是一個充滿大愛的城市，香港人真的很了不起。香港是充滿愛的。 劉恩丞胞姐劉欣欣

劉恩丞8歲女兒早前親手畫卡為父打氣，只盼有人願意捐肝救父。（家屬提供）

盼政府大力對器官捐贈移植作出教育和宣傳

此外，劉欣欣又點名讚揚瑪麗醫院的醫護人員仍抱持專業的態度，盡一切努力搶救弟弟，一家上下感到非常恩惠和無言感激。當中包括肝臟移植科何姑娘，植姑娘。成人深切治療部副顧問醫生魏振威醫生和成人深切治療部護士陳思朗姑娘：「他們待我們如親人一樣，一路給予無限支持，讓我們能夠在他們的專業意見中，堅強的走下去。」

劉欣欣指，弟弟在地上生命的長度雖然很短，但他的生命卻很廣闊。他的大愛所影響的人，由來到醫院探望他朋友的數目就能一目瞭然。期望他今次的戰病過程能教導大家永不放棄和珍惜當下，不要到失去時才後悔莫及。劉續指，她希望政府能大力對器官捐贈移植作出教育和宣傳，亦希望過身者家屬願意捐出親人的器官，幫助更多的人。

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