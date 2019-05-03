【海外醫生】林志釉提新方案　兩病人組織代表重申料支持政府方案

醫委會下周三將再開會討論放寬海外專科醫生實習期安排的方案，討論放寬海外專科醫生豁免實習方案。對於醫委會業外委員兼病人組織代表林志釉提出的「方案六」，兩名病人組織代表、醫委會委員陳永佳及梅卓能，今日早上（3日）在電台節目上分別表示，計劃按早前病人組織的共識投票於方案一。

本港公立醫護人手不足，政府希望引入海外醫生到港。（資料圖片）

23個香港病人組織早前經會議達致共識，建議代表病人組織的3位業外委員支持方案一，同時不提出任何新方案。病人組織代表之一、醫委會業外委員林志釉在截止向醫委會提交方案限期前，交出與方案一近似的「方案六」，並在海外專科醫生在有關醫療機構至少工作3年，且通過執業試便可取得註冊資格內，新增了「3年工作經驗內要有3個月臨床經驗」的條件。

醫委會業外委員兼香港哮喘會主席陳永佳解釋，考慮到方案一是病人組織集體決定，故目前傾向支持方案一，惟最終須視乎「白紙黑字」的詳細文件再作決定。另一名與會的醫委會委員、「關心你的心主席」梅卓能被問到會否考慮方案六時，直言未清楚投票機制，若屬六選一，他將按病人組織的已有共識支持方案一；若選擇可多於一個，不排除會同時選擇方案六。