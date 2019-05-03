【DSE】考評局加2020年文憑試考試費4%　料政府代繳多550萬

考評局今日（3日）公布調整2020年文憑試考試費，加幅約4%，屬連續第5年加價。若以一名學生報考四個核心科目及兩個選修科計算，合共需約3,132元。 考評局解釋，近年考生人數持續減少，直接影響文憑試考試費及其他相關收入，加上考評局須增撥資源為有特殊教育需要考生提供特別考試安排，亦要更新資訊科技系統，有需要加價，重申考評局在仔細審視考評局財務狀況、公開試營運成本、考生及家長的負擔能力等因素後決定有關加幅，並透露即使上調2020年DSE考試費後，文憑試仍會出現虧損。 由於政府會代2020年學校考生繳付考試，推試因應加價，推算政府需代繳多約550萬元公帑。

2020年文憑試考試費加價約4%。（資料圖片）

考評局公布，2020年香港中學文憑考試考試費已於今日（5月3日）刊憲。2020年文憑試考試費增幅約為4%，其中語文科考試費較去年增26元至670元，其他科目則加17元至448元。至於自修生報名費則為514元。以一名報考六科（兩個語文及四個其他科目）的學校考生計算，2020考試費約為3,132 元。翻查紀錄，考評局在2014及2015年凍結考試費後，自2016年起連續數年都有加考試費。

考評局表示，作為財政獨立的法定機構，收入主要來自考試費，惟近年考生人數持續減少，直接影響文憑試考試費及其他相關收入。加上考評局須增撥資源為有特殊教育需要考生提供特別考試安排， 以及更新各個支援公開考試運作的資訊科技系統，故預計2020年考試費上調後，文憑試仍會出現虧損。



考評局重申，訂定文憑試考試費時已仔細審視考評局的財務狀況、公開試的營運成本、本地經濟狀況、通脹率、考生及家長的負擔能力等因素。而2020年文憑試丙類其他語言科目將於下月中接受報名，甲類與乙類科目則會於今年9月接受報名。

港府2019年財政預算案提出，計劃為2020年應考DSE的學校考生代繳考試費，涉及約4.59萬名考生，當時預算開支約1.6億元。以每名考生只考兩個語文及四個其他科目推算，政府在考評局加價後至少需多花550萬元。