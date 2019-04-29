【政府工】民政署聘合約項目統籌　月薪15k　DSE五科第3級可申請

民政事務總署為轄下觀塘民政事務處招聘合約項目統籌一職，月薪雖只得15K，但勝在入職要求不高，只要DSE五科包括中英數考獲第3級或以上即可申請。 打工仔花紅剛到手，想辭職轉換跑道、處於過渡期或想「休息」一下，不妨考慮這一職位。又或者臨近畢業卻未找到事業方向的人都能考慮一下。

是次職位隸屬觀塘民政事務處，適合居住觀塘區打工仔。（資料圖片/高仲明攝）

入職條件

民政事務總署是次招聘的項目統籌職位，賣點之一是入職要求不高，申請人只要在DSE五科考獲第3級或以上成績，或者於AL兩科高級程度科目考獲E級或以上，加上CE另外三科具第3級或C級或以上成績。同時，申請者必須於DSE或CE中的中、英文科考獲第2級或以上成績以符合語文能力要求。最後，申請者要具備良好電腦應用知識，如Microsoft Word、Excel、PowerPoint圖像及相片處理及中、英文文書處理。

工作內容

作為項目統籌，入職者需要籌辦、協調及推展大型地區活動和社區活動，包括節目規劃、後勤支援和宣傳工作，又要為地區管理小組或區議會秘書處提供行政支援、協助推行地區小型工程計劃、視察觀塘區議會撥款的設施或工程等，並要提供一般秘書工作及後勤支援及處理其他指定之工作。

需注意一點，如有需要，受聘人將於戶外、星期六日、公眾假期及辦公時間外工作。

民政署項目統籌招聘詳情（按圖了解）：

民政事務總署項目統籌招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 4 + 3 + 2

獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，月薪為15,650元，並可獲得合約條款下的約滿酬金為15%（包括5%強制性公積金供款）。續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。

此職位的截止申請日期是5月6日，接受郵寄和親身遞交，網上申請並不適用。

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