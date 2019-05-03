國泰經理向下屬稱不獲獎金　卻換上自己名義取4500元　裁欺詐罪成

國泰航空服務有限公司一名助理經理，在公司一員工推薦獎勵計劃中，涉嫌欺騙下屬其所作的申請不會獲獎金，然後把下屬原有申請的推薦人改為自己，並騙取4千5百元獎金，事隔一年後下屬與朋友交談才得悉受騙。助理經理被控欺詐罪，裁判官今（3日）在西九龍法院定定他欺詐下屬的罪名成立，被告聲稱願將全數獎金全部還給公司，裁判官將案件押後至5月29日判刑，以待社服令報告。

被告羅學賢（中）否認騙推薦人獎金4500元。（林樂兒攝）

被告羅學賢，40歲，被控4項欺詐罪，當中涉及3個申請，他共得獎金4500元，被告被裁定欺騙其下屬的一項罪名罪成。

事主一年後才發現受騙

裁判官裁決時接納證人供詞，指被告的下屬龔月玲事隔一年後才揭發事件，是因為龔相信她自己應該不符合獎金資格，一直都沒有追問，直到與被推薦的朋友聊天後，才發現自己受騙。

辯方指被告與下屬有過節

裁判官指，雖然辯方聲稱被吿與下屬曾有過節，因而透過本案向被告報復，但其過節實際上並不是二人間的私人過節，當中亦有其他公司經理參與其中，因而他不能接受辯方如此說法。

官指被告說法不合邏輯

辯方曾指龔並不關注該筆獎金，因而叫他代為申請，而被告亦有提醒龔要取回獎金，但龔並無接受。惟裁判官指此講法不合邏輯，因為如果被告蓄意瞞騙龔的話，就不會提醒她取回獎金。

分開為每位應徵者交申請

至於辯方指被告其實不太關注此獎勵計劃，代為推薦只是為了幫助朋友的說法，裁判官亦認為不合常理，指如果被告不關注此獎勵計劃，簡單地交上被推薦者的履歷即可，並不需要分開替每位應徵者提交申請及申請獎金。

故此，裁判官裁定被告詐騙下屬龔月玲，使自己獲益的罪名成立；惟其餘三條有關被告詐騙國泰的罪名，裁判官則指在國泰推薦獎勵計劃當中，員工可推薦親人或朋友，因此被告以朋友的身份申請推薦獎金並無違反計劃和詐騙國泰，因而裁定被告脫罪。

被告願向國泰賠償

辯方求情時，就指他因此案失去在機場的工作，亦願意向國泰作出全額賠償，故希望法庭能考慮以社會服務令處理；裁判官將案件押後至5月29日判刑，以待社會服務令報告，惟裁判官亦表示此案嚴重，有機會考慮判囚。

案件編號： WKCC 5024/2018