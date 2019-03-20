國泰助理經理涉騙推薦人獎金案　獲職者稱返工才認識被告

國泰航空服務有限公司一名助理經理，涉嫌在公司一員工推薦計劃中，向下屬訛稱該下屬所作的推薦將不會獲發推薦人獎金，助理經理繼而以自己名義作推薦，並從3個申請中獲獎金4500元。經理否認指控，案件在西九龍法院審理。其中一名獲被告推薦的人士供稱，他的妻子在國泰工作，原本由妻子推薦他入職，惟被告在未有他同意下成了他的推薦人。

被告羅學賢（中）否認騙推薦人獎金4500元。（林樂兒攝）

被告羅學賢，39歲，被控4項欺詐罪。控方指被告曾向下屬訛稱，若推薦人的職位比申請人低，便不會獲發獎金，然後被告以他的個人名義，推薦下屬原想介紹的3名申請人予公司，並騙得4500元獎金。

證人稱原想由妻子推薦

其中一名獲被告推薦入職的貨運服務督導員梁偉程稱，他從妻子龔月玲知悉，國泰有員工推薦計劃，妻子曾介紹朋友入職，他亦曾就該計劃主動詢問其妻。並把履歷交給妻子，不久後便獲面試機會。

到職後才認識被告

梁到職後數星期才認識被告，梁稱他以為是獲其妻子推薦，並無同意被告引薦。辯方又質疑梁欲與妻一起工作，故與被告商討，讓被告作推薦人，從而獲安排與妻在同一部門工作，梁不同意。

受薦人及推薦人應要互相認識

國泰人事部主管朱永潔（音譯）供稱，推薦計劃目的是想增聘人手，若由員工推薦的親友，通常會留職較長時間。她又指會相信員工填寫的資料，但受薦人及推薦人應要互相認識。

裁判官裁定被告表證成立，被告不自辯，亦不傳召他人作供。辯方明天將作結案陳詞。

案件編號：WKCC5024/2018