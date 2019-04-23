國泰零容忍私取剩食　部分因食安須丟棄　環團：何不讓空服員處理

返港航班的空服人員「打包」機上的牛角包、牛奶、乳酪及樽裝水等，引發一場國泰航空解僱風波，事件引起社會熱烈討論。 有慈善團體及食物銀行過去從國泰接收大量樽裝水、果汁、麵包、杯麵等，但較高危的奶類、蛋類或夾心麵包則不宜接收。另有團體指出，曾間接接收國泰大批1.5公升貴價樽裝水，數量以噸計算，質疑本港最大的航空公司為節省人力及時間，不惜把社會企業責任推卸至非牟利團體，又斥責環境局任由「大嘥鬼」企業帶頭浪費，以及依賴民間團體由下而上減廢。 綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，若機上剩餘食物或飲品，因衞生問題無法捐贈而打算丟棄，不如交由機艙服務員處理，更環保。

國泰航空表明，對員工私自取走未獲批准的公司財產採取「零容忍」態度，即使是花生或乳酪，又或員工相信會被掉棄的物品，在未經准許下亦不能私自取走，或面臨包括被解約的處分。（資料圖片）

有傳媒早前報道指，國泰本月中對一班從韓國飛抵本港的國泰航班空服人員進行突擊搜查，從員工隨身行李中搜出牛角包、牛奶、乳酪，以及沒有收據的飲用水，涉及至少六名員工，他們或因涉嫌偷竊而被解僱。國泰今年初亦向機艙服務員發出通知，表明機艙服務員僅可將未食用的空服人員餐（如水、水果、三文治等）帶走；對員工私自取走未獲批准的公司財產採取「零容忍」態度，即使是花生或乳酪，又或員工相信會被丟棄的物品，在未經准許下亦不能私自取走，或面臨包括被解約的處分。

國泰曾表示，與食物銀行樂餉社合作，讓他們收取盒裝飲品和穀類食物等抵港航機回收的未開封食物。（樂餉社圖片）

未開封貴價水、杯麵直接捐環團

機艙服務員不能把沒有吃過的飛機餐帶走，會如何處理？國泰曾表示，與食物銀行樂餉社合作，讓他們收取盒裝飲品和穀類食物等抵港航機回收的未開封食物。

綠長青環保協進會在三年前起透過樂餉社間接接收國泰樽裝水、果汁、杯麵、穀物片等預先包裝的食物，再送到教會交到基層家庭手中。該會執行秘書葉肖萍對國泰浪費行為感奇怪，「落機後，若食物未開封，可否重新包裝留待下航班使用？捐出來的水是以噸計算，最後我們成為國泰社會企業責任的最後把關。回收的樽裝水大部分是貴價品牌，超市買都十多元一支！杯麵起碼仲有一年先到期」。

葉肖萍認為，環境局局長黃錦星常呼籲市民勿做「大嘥鬼」，但當大企業做「大嘥鬼」，政府卻無動於衷，申請環保基金程序亦十分繁複，卻依賴民間團體由下而上做回收。她認為，政府推動環保不能停留在口號式，建議推出企業約章，以及設立地區回收站，儲存航空公司未能回收的冷凍食品，讓有需要人士領取，節省運輸成本及時間。

國泰把樽裝水、果汁、沒有餡料的麵包、已經煮好的飯菜等，交予慈善團體惜食堂。（惜食堂圖片）

惜食堂收牛角包 含蛋奶類不收

此外，國泰亦把樽裝水、果汁、沒有餡料的麵包、已經煮好的飯菜等，交予慈善團體惜食堂。發言人表示，過去接收國泰城及國泰膳食部的熟食、沒有餡料的麵包（如牛角包）、樽裝水、果汁等，未知多少是來自抵港航機回收的食物，並解釋過期、包裝有損壞的食物，以及含奶類、蛋類、芝士、肉類等麵包，因食安風險不會接收。