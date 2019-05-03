【DSE 2019】VTC資訊日提供升學及各級課程候補資訊　

文憑試正踏入尾聲，考生完成考試放鬆心情之餘，亦會思考放榜後的出路。 職業訓練局（VTC）中六以上程度課程正接受候補申請，並於周六（4日）舉辦選科策略資訊日，提供該校各級課程資訊，並設有家長講座，教家長如何協助子女面對放榜壓力。

（VTC提供）

職業訓練局（VTC）明日將於調景嶺李惠利分校舉行資訊日，屆時有專業教育顧問分析升學數據及選科策略，亦有學友社專家與分享家長陪伴子女處理放榜壓力的貼士。

現場將設有工程學科的虛擬實境（VR）學習體驗，亦有資訊科技學科展示學生設計的人工智能（AI）、大數據（Big Data）及物聯網（IoT）網絡安全等科技應用作品。

考生可參觀展覽後，與不同學科或課程老師面談，了解課程內容及心儀行業的前景。有興趣邊學習、邊賺錢的同學，亦可到場了解VTC Earn & Learn職學計劃，詳情可到VTC網頁參考。

VTC中六以上程度課程正接受候補申請，中六同學若於下周一（6日）或之前遞交網上申請，或有機會獲邀面試，並有機會於放榜前獲有條件取錄，增加入讀心儀課程機會。

【VTC選科策略資訊日】



日期：5月4日（星期六）

時間：下午1時至6時

地點：將軍澳景嶺路3號（港鐵調景嶺站A2出口）

活動詳情及講座登記網址：www.vtc.edu.hk/infoday

查詢電話：2836-1888