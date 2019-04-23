中五生從大豆培植種出創科夢　研究：實習式體驗有助學生尋覓路向

為協助學生做好生涯規劃，不少學校均會舉辦連串活動，但總離不開安排學生到不同機構參觀及邀請不同行業人士到校分享，然而大教育平台與香港政策研究所發現，對比傳統的參觀或個人分享，讓學生直接了解企業文化及運作的活動體驗會有較大成效，且能增加他們的學習動機及改善社交表現。 事實上，有中五生因參與研究計劃，曾到甘肅了解大豆種植研究計劃後，發現創科研究有助解決糧食危機，從而有志向農業科研發展。

左起為香港政策究所首席調查員葉蔭榮、大教育平台總幹事蔡崇機校長。（受訪者提供）

大教育平台與香港政策研究所合作，在2017年7月至2018年9月，邀請五間本港中學逾400名中五學生進行為期一年的追蹤研究，先以問卷調查及訪談收集學生的中英數成績、學習經歷參與情況及社交表現等資料，再分析體驗式學習對學生在情意、社交等方面的成效。

95%受訪學生認為積極與活動有助認識行業

研究發現，95%受訪學生認為商業及社會機構積極參與活動有助他們認識該行業，了解到不同界別人士的解難方法，當中基層學生在情意及社交表現的正面影響較整體學生效果多一倍。而92%受訪學生認同體驗會改變了他們的行為、習慣，甚至人生計劃。

有中學生參加大豆培植探究實驗計劃，在2018年暑假到甘肅大豆試驗田實地考察。（受訪者提供） 實習式了解企業運作 可助學生尋覓路向



大教育平台總幹事蔡崇機校長表示，雖然體驗式學習難以提升學生中英數的學科成績，但若能讓學生與不同崗位的員工傾談，整體地了解企業運作及文化，有助增加學生對學科的興趣，協助他們思考及尋覓自己的未來路向。 中五男生到甘肅作實地考察 闖出創科夢 他舉例指，港府近年積極鼓勵年輕人投身創新科技行業，但不少學生對創科行業認知不多。其中有中五男生參與一個有關大豆培植的實驗計劃，於暑假到甘肅作實地考察，與年輕科學家及農民傾談後，對有關農業生產的科研項目感興趣，認為創科研究有助解決糧食危機，能對世界作出貢獻，未來有意從事與國農業生產有關的科研。

體驗式學習不是介紹某個行業或工種，而是為學生提供機會認識行業的運作及企業文化，幫他們選擇前路。就如該名男生不是學習大豆種植方法，而是在體驗活動中了解到科研的出路及價值，發崛到自己的理想。 大教育平台總幹事蔡崇機校長

傳統課外活動難以貼合社會轉變

蔡崇機直言，傳統的課外活動或分享難以貼合社會轉變，「參觀半天、請工程師到校分享的模式已不足夠，因為學生不再著眼於想知道某一工種的資歷要求或工作範圍」，他指，研究發現，讓同學實習數天，與不同崗位及職位的員工接觸及傾談，不但有助學生了解企業的道德及價值，更讓學生有空間思考及發崛適合自己的工種。

他建議政府撥出更多資源，邀請大學、商業機構與大教育平台合作推有效的學習體驗，助學生做好生涯規劃。