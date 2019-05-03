天文台錄得4月平均氣溫為24.7度　列4月氣溫榜第二高

上月本港天氣普遍有雨且間中高溫，天文台今（3日）以「異常溫暖」及「天氣不穩」為題，發布4月天氣回顧。天文台指，上個月平均氣溫達24.7度，是有紀錄以來的其中一個第二高的4月份。 天文台亦指上個月的復活節長假大雨亦破下多項紀錄；包括雨量最多的耶穌受難節、京士柏氣象站運作以來非熱帶氣旋影響下錄得的最高風速、閃電定位系統推出以來4月份的最高雲對地閃電紀錄。

天文台指，四月的平均最高氣溫為27.2度，是有記錄以來4月份的第五高。（資料圖片）

天文台指上月為「天氣不穩及異常溫暖的4月」，指出南海北部海水溫度較正常高及大氣低層的偏南氣流較正常強，所以第一季異常溫暖的天氣持續至4月。

天文台指，4月的平均最高氣溫為27.2度，較其正常值高2.2度，是有記錄以來4月份的第五高；4月的平均最低氣溫及平均氣溫，分別為22.9度及24.7度，各比其正常值高2.1度，是有記錄以來4月份的其中一個最高及其中一個第二高。

4月錄得的雨量為185.8毫米，較正常值174.7毫米多約6%。總結第一季，本年首4個月的累積雨量為445.7毫米，較同期正常值336.1毫米多約33%。

上月為有紀錄以來雨量最多耶穌受難節

相信上月復活節長假連日大雨、白晝如入夜的情況，大家仍記憶猶新。天文台指出，隨一道活躍的偏南氣流在開始影響廣東沿岸，天文台於4月19日曾錄得75.8毫米的雨量，是有紀錄以來雨量最多的耶穌受難節，新界部分地區的雨量更超過100毫米；一道夾雜頻密閃電、大雨及猛烈狂風的強雷雨帶，於20日下午橫過本港，香港天文台發出了今年第一個紅色暴雨警告信號，多處地區普遍錄得超過40毫米雨量，而新界部分地區更錄得超過70毫米雨量。

上月復活節長假期間，香港廣泛地區有暴雨，屢破多項紀錄。（資料圖片）

京士柏自動氣象站錄得時速117公里風力

除了雨量，當日伴隨着雷雨帶的強風更為維港部分地區帶來超過時速100公里的陣風，而京士柏錄得的最高陣風更達每小時117公里；天文台稱是京士柏自動氣象站自1992年開始運作以來，本港在沒有受熱帶氣旋影響的情況下錄得的最高風速紀錄。此外，當天本港錄得9,094次雲對地閃電，是閃電定位系統自2005年推出以來4月份的最高紀錄。