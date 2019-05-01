鳳凰山頂現UFO雲奇景　天文台長岑智明都讚好

罕見奇景又出現？有網民在昨日（4月30日）在東涌上空拍到「UFO」出現在鳳凰山頂，並上載至天文台的社區天氣觀測計劃Facebook群組，連台長岑智明也讚好。其實這個「UFO」是筴狀雲，有人稱作「飛碟雲」，當一層較為穩定及潮濕的空氣遇到山脈提起時，部分上升的氣流令潮濕的空氣變冷，並凝結成水點，結果形成我們可以看見的上下波浪的「UFO」。

鳳凰山頂現「UFO」的雲層。（網民Youngbonnie Bonnieyoung圖片）

這個漩渦扁狀的雲，有點像UFO，也有點像龍捲雲，甚至有人認為像鮑魚；拍攝者則形容它為「奇怪形狀雲在鳳凰頂」。照片獲逾270個讚好，天文台台長岑智明也是其中一人。

原來這個奇怪的雲，學名叫作莢狀雲。岑智明在2006年便在天文台的網站解釋形成過程，指當一層較穩定及潮濕的空氣遇到山脈時，被迫上升並出現上下起伏的波浪。而這層潮濕空氣繼續上升變冷，凝結成肉眼可見的水點，即我們看到的「UFO」。由於香港並不多山，所以莢狀雲並不常見。

天文台於2018年11月7日亦曾在環球貿易廣場拍攝到的莢狀雲。