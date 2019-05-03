葛師科求禁被告處理11件珍藏　辯方律師：葛為成年人應明協議內容

著名收藏家葛師科疑墮倫敦金騙案損失5.8億，葛日前入稟控告3人，並稱受失實陳述影響，低價轉讓了11件珍藏，並將3.3億轉帳予3人，葛亦有要求法庭頒下臨時禁令，阻被告處置該些珍品，案件今（3日）在高等法院處理該禁令的續期事宜，辯方律師反對，並指葛為成年人，應明白協議內容，惟法官仍批准延續臨時禁令，並要被告交待該些珍藏的下落。

資深收藏家葛師科被指是去年一宗巨額倫敦金騙案的苦主。（網上圖片）

葛借款抵押11件珍藏

原告為葛師科，是著名中國官窯瓷器收藏家，他控告的3名被告：林萬璋、鄧國鵬和歐陽可森。

葛在入稟狀指，他受失實陳述影響，於2017年6至12月間，多次和鄧達成協議，葛以11件珍藏作抵押下向鄧借款。葛於相若期內，把借款等合共2.83億元轉帳至林萬璋和匯彰環球集團有限公司。

曾把款項轉予3名被告

惟葛指款項從沒有轉帳予林及該公司，而其中的1771萬元更落入鄧的戶口。此外，葛亦在不實陳述影響下，向鄧和歐陽分別支付1520萬和3460萬元。而葛亦聲稱於2018年5月把涉案的11件珍藏，以低價轉讓予鄧。

律師庭上未能交代珍藏下落

葛亦要求法庭頒下臨時禁令，禁止鄧處置該批珍藏。案件今處理時，鄧的代表大律師庭上未能聯絡鄧，未能交代珍藏的下落。鄧的律師亦反對禁制令，指葛師科是成年人，並非沒有受教育，簽署涉案的協議時應明白內容，認為葛的說法難以令人相信。

官禁被告處理珍藏

鄧的律師又指，警方已調查事件，認為應等待警方的調查結果。惟法官不認同辯方說法，遂頒令禁止鄧處置該批珍藏，並要鄧於本月10日前，交代該批珍藏的下落。法官亦頒令，鄧需交出該批珍藏，放置在獨立的地方，雙方並要就臨時禁制令的申請存入誓章，案件將排期處理。

案件編號：HCA743/2019