【居屋2018】搶購心水盤失敗　買家怨職員撳掣慢：幾秒後買低8層

本港樓市熾熱，市民置業往往出現「搶樓」情況。早前葵涌廣場一中層單位，一名90後買家因落訂快，成功從其餘10多組買家中奪得該單位，業主更需通知管業處協助驅散這些向隅買家。 房委會今日（3日）安排100名綠表及白表的單身申請者揀樓，雖然僅餘東涌裕泰苑400個細單位，但未夠12時已有半百市民蓄勢待發，務求選購心儀單位。有成功購樓的買家事後向記者吐苦水，指因房屋署職員撳掣慢，引致心儀單位在幾秒間被其他買家選購，最終所購單位雖比心儀單位平3,000元，但層數卻足足低了8層。

有買家今早9時許已到達，等待揀樓。（李澤彤攝）

一早到場記下心儀單位

今期居屋出售合共4431個新單位，由於凱樂苑及啟朗苑於4月中時已售罄，現時只剩下東涌裕泰苑400伙面積約278至319平方呎的單位供超過15萬單身申請者購買，房委會今日起開始安排首批單身申請者揀樓。

其中不願上鏡的周小姐，今日由兒子陪同下到樂富房委會客務中心揀樓。雖然成功「上車」，但周小姐卻未見歡顏，並向記者抱怨對揀樓結果大感不滿。

周小姐指，裕泰苑賣剩的單位不多，所以今日一早到場記下多個心水單位，以便與其他買家「競爭」。由於房委會一般會按籌號，以4人為一組，再分開4個櫃位處理揀樓程序，周小姐表示與兒子到櫃位揀樓時，首選的兩個單位已被選購，所以只好向房署職員提議第三選項、即一個位於23樓的單位。

「mouse無理由擺咁遠！」

周小姐表示，當時職員表示該單位仍未被選購，她與兒子亦隨即回應指要求選購該23樓單位。她形容：「咁啱我哋撞正個counter嘅女仔比較慢動作，慢慢嚟，慢慢嚟。明明當時話okay有（單位）啦，但個職員仲未撳掣喎，佢再慢慢睇多一兩秒，就畀後面嗰個過咗喇，咁我哋就跌咗落15樓喇。」

數秒間選購單位被迫低了8層，周小姐指單位售價縱使便宜了3,000元，但對職員處理購買程序感到非常不滿，她甚至當場向記者示範該職員如何使用滑鼠，「mouse應該放喺手隔離，無理由擺咁遠！」她又同時批評，房委會沿用多年的揀樓方式可謂十分緩慢，認為未來應作出改善。

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+ 5 + 4 + 3

中原：日後居屋現樓一層貴一萬

中原地產分行經理葉桂源接受《香港01》訪問指，一般二手樓倘若相差10層或8層的話，其售價可相差半成至一成左右，以居屋來說高層售價亦必然比低層售價為高。他續指，以上述個案為例，現時相差8層樓的樓花或只相差3000元，但日後放盤時的售價，有機會可以「一層貴一萬」；普遍買家亦偏向選購高層單位。

香港不少年輕人為求上車，寧願選擇位置偏遠的新建居屋。（資料圖片／羅君豪攝） 另外，房委會今年5月會推售新一期居屋，涉及6個屋苑共4,871伙，有關單位以市值五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，6個屋苑包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑；而單位實用面積由約276平方呎至約568平方呎。

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