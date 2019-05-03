【五一黃金周】康文署轄下營地未爆滿　長洲度假屋乏人租

內地「五一黃金周」於周三（1日）起一連四日開始，入境處今（3日）公布首兩日的整體出入境旅客數字，合共錄得217萬人次，比去年同期（4月29日至30日）出入境錄得約206萬人次，升逾5%、增加11萬人次。其中首兩日的內地客入境數字，由去年的47.5萬升逾兩成，至今年的58.8萬人次。 不過，近年內地旅客喜歡來港到郊區觀光，多個營地被逼爆，出現「帳篷海」。漁護署指，轄下的41個指定露營地點均開放予遊人使用，過去兩日已派員到郊野公園內較受歡迎的營地巡查，發現多人使用營地設施，已加強宣傳保護環境意識。然而，長洲的度假屋卻甚少人問津，有負責人慨嘆生意冷清，及一橋一鐵開通後，遊客多是即日往返，港人亦到周邊地區旅遊，連下周將是太平清醮，房間的預訂情況亦甚差，形容是「冇乜人，好誇張。」

大量內地旅客來港旅遊，卻不再是瘋狂購物，轉而跟隨內地網絡平台介紹的深度遊「打卡」，並攻陷本港多個路營營地。（資料圖片）

首兩日出入境人次均高於去年同期

隨著廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋於去年下半年相繼通車，今年迎來首個內地「五一黃金周」。根據入境處資料顯示，假期首日（1日）錄得逾106萬出入境人次，相比去年黃金周首日（4月29日）出入境錄得逾103萬人次，微升約3%；其中內地旅客出入境數字按年增加近兩成、多逾7萬人次，而經高鐵西九龍入境的內地旅客逾4.7萬人次，比經港珠澳大橋口岸的約1.8萬人次，多出逾一倍。

至於昨日（2日）出入境旅客則錄得110萬人次，比去年同期（4月30日）錄得出入境旅客102萬人次，增加近8%。

近年內地旅客喜歡來港到郊區觀光，多個營地被逼爆，出現「帳篷海」。（資料圖片）

漁護署加強巡邏郊野公園露營營地

不過，大量內地旅客來港旅遊，卻不再是瘋狂購物，轉而跟隨內地網絡平台介紹的深度遊「打卡」，並攻陷本港多個露營營地。漁護署回覆《香港01》指，轄下的41個指定露營地點，均於1日至4日開放予遊人使用，全部設有基本設施，遊人可按「先到先得」的原則在指定露營地點上露營。

署方指，會在遊人較多的長假期，加強巡邏郊野公園內較受歡迎的營地，並留意該處的使用情況。署方職員於1日及2日巡邏受歡迎營地時，觀察到有較多露營人士使用營地設施，已加強宣傳愛護郊野環境、使用營地設施時應顧己及人及注意安全等訊息。同時，署方亦加強清潔有關營地，以確保環境衞生。至今暫未接獲相關投訴。署方指，如發現違規行為，會採取適當跟進行動。

根據康文署網頁資料顯示，蝴蝶灣公園露營區有9個營位，在5月1日剩6個營位，5月2日營位未有租出。

長洲度假屋負責人：一橋一鐵利便港人出遊

近年更有內地露營者，到長洲東灣泳灘非法紮營過夜，帶備行李篋放在沙灘，又佔用泳灘更衣室梳洗，對當地居民造成困擾。新鴻運度假屋負責人叢太無奈指，往年內地黃金周假期，有大批旅客到長洲玩樂並租住度假屋，但今年五一黃金周僅租出2至3間房，「有大陸客話長洲冇乜嘢玩，食嘢又要排長龍，食完魚蛋就走。」

本月12日就是佛誕，亦是一年一度的長洲太平清醮搶包山日子。叢太表示，今年生意相當冷清，「冇乜人，好誇張。」她指因一橋一鐵通車後，不少港人會趁短假期外出旅遊，「向來都係港人入嚟玩。但依家先得1間大房、1間細房被預訂，市道好靜。去年同期都有8、9間房已被訂。」