【五一黃金周】西貢逼爆！塔門滿山遺帳篷　灣仔南營清逾百袋垃圾

內地五一黃金周踏入第三日，不少旅客南下訪港，迫爆港九多區，除了瘋狂購物外，近年更興起「深度遊」到郊外露營，親親大自然。西貢多個地方遭大批旅客攻陷，熱鬧不過。記者到訪塔門，赫見有個由45名內地旅客組成的「徒步團」，他們在鹹田灣背山面海地露營，更帶備「自來餸」架起爐灶烹調美食。不過，陪伴旅客們在草原上宿一宵的帳篷，則有被用完即棄之嫌，塔門青青草地上遺下逾廿個帳篷。

負責清潔灣仔南營地的工人（圖左）表示，五一假期期間已撿逾百袋垃圾。 遊客隨處棄置帳篷 塔門滿山垃圾 記者到訪塔門，跟隨內地旅客的步伐至弓背山坡（又稱塔門草原），一個又一個被棄置的帳篷映入眼簾。逾廿個帳篷被隨意棄置於草地一角，帳篷被風吹得東歪西倒；帳號內裏更藏有地蓆，甚至有完整一條卷裝紙巾。 另外，有灣仔南營地的清潔工人稱：「五一啲垃圾好誇張。」，一般公眾假期只會有十多袋垃圾，惟五一黃金周首三天，她已收拾了逾百袋垃圾。

遊客隨處棄置帳篷，帳篷被風吹得東歪西倒。（蔡正邦攝）

45人徒步團攻佔塔門

天后碼頭的樓梯間擠滿旅客，他們操着流口普通話，拖着一個個行李箱、大背囊，正等候渡船去黃石碼頭。其中一名黃姓遊客透露，她們一行45人隨「佛山團」來港，從微訊帳號上的「原本佛山」（網上俱樂部）參加兩天「徒步團」，俱樂部會提供帳篷，供他們在鹹田灣過夜一天，翌日再坐船到塔門爬山，團費約為人民幣300多元，包含車費、領隊費等。團費不包含伙食貴，故黃女士一行人在鹹田灣開爐煮飯，「我們昨天第一天在西貢買好菜、買很多海鮮，就來到鹹田灣煮飯」。

徒步團結束兩天一夜之旅，等待小艇回黃石碼頭。（蔡正邦攝）

「原本佛山」領隊小發。（蔡正邦攝） 領隊稱辦團利潤少 靠朋友介紹宣傳 小發是「原本佛山」的領隊，他表示是次香港徒步團由俱樂部與內地視頻公司合作舉辦，以拍攝旅遊短片。他又稱其公司原為拍攝生活短片的網站，與團內熟悉香港戶外環境的領隊合作，到港拍攝短片。不過，被問到他們今次有沒有拍短片？他就稱沒有。

小發承認舉辦徒步團當中有賺錢，惟款項較少「賺的錢只夠我們支出」，強調辦團主要目的不是賺錢，「主要是認識更多的人，認識人以後對身邊的人都有更好的發展。」他聲稱俱樂部內有香港領隊，不過這次塔門徒步團沒有同行，又指徒步團者從不公開宣傳，只是經朋友間宣傳，「我們都是一個朋友覺得好玩，就帶另一個朋友過來」。

廣州徒步團：使用帳幕後會帶走

有從廣州來港的「徒步團」領隊估計，那些帳篷是之前的徒步團留下來。領隊稱：「我們通常會提供帳篷，不過我們不會在非法露營地方（塔門）露營，而且使用帳幕後收好帶走。」

該名領隊指自己所屬旅行社為「清之旅」，旅行社在微訊上有帳號，參加者可自行在微訊上向旅行社付款。「我們在廣州坐動車到深圳，經羅湖來港，參加者可以在沙田新城市廣場先寄托大型行李，我再帶他們到西貢露營，結束後送他們到沙田就自行解散，他們通常之後就會去購物了。」以今次徒步團為例，每位參加者則索價近400元，同樣包含車費、領隊費及保險。他表示，在長假期間開辦的徒步團會比平日貴100元左右。

深圳女子 每年來港露營數十次

在深圳工作的羅小姐及李小姐自5年前開始，每逢週末均會來港露營，一年露營次數超過數十次。羅小姐原定於五一假期到東坪洲露營四天，不過，因天氣問題提早折返，昨晚逐改到黃石碼頭露營。她的同行友人補充，甫到黃石碼頭即發現大批旅客駐紮，她們唯有到涼亭紮營，「那是不合法的，但我們只有找個有蓋遮陰的地方。」

羅小姐強調每次來港露營都會買保險，以減低意外發生成本。她又認為，近年來內地客來港露營次數有明顯增多，「我看見內地的人領團來的話，都會自律的把垃圾收好，不會破壞環境，除了人較多外，其他則沒有甚麼影響。」