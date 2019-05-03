旅發局總幹事劉鎮漢7月底離任　新任主席彭耀佳感十分惋惜

香港旅遊發展局今日（3日）宣布，在該局工作12年的總幹事劉鎮漢，將於7月31日合約任期屆滿後正式離任。旅發局主席彭耀佳表示，對劉決定離任感到十分惋惜，但會尊重其決定。旅發局將展開全球招聘，物色合適人選擔任該職位。 劉鎮漢於2007年加入旅發局，負責作本港旅遊宣傳工作等，並為推廣本港旅遊制訂策略方向。據悉，彭耀佳及政府均有極力挽留劉，但他去意已決，故也尊重。有員工透露，對其即將離職的消息感到驚訝，直言劉是很勤力的上司，「好唔捨得佢。」

旅發局總幹事劉鎮漢（中），去年3月為業界活動「香港旅業展望」，拍攝揭幕短片。(旅發局提供相片)

每年旅發局公布新一年度的工作計劃，總會見到總幹事劉鎮漢身影，向立法會、傳媒等解答各項工作事項。旅發局指，過去12年，在劉鎮漢的帶領下，當局以創新的策略及宣傳方式，又持續加強和各界持份者的合作，令本港旅遊業近年即使面對眾多挑戰，他亦透過與政府、業界及鄰近地區的旅遊機構緊密合作，為業界開拓新商機。

旅發局將展開全球招聘

對於劉將於合約期滿後正式離任，彭耀佳表示，對其決定離任感到十分惋惜，但「我們必須尊重他的決定。」彭又代表旅發局，衷心感謝劉在多年來，致力推廣香港為全球領先的旅遊目的地，為香港旅遊業作出重大貢獻。

旅發局指，將展開全球招聘，盡快物色合適人選。在此期間，劉鎮漢會繼續負責當局的各項運作。

旅發局員工：劉是「一個很勤力的老闆」

有旅發局員工表示，得知劉鎮漢不續任後，感到很不捨得，讚賞他一向做事親力親為，時常與各大傳媒見面，親自介紹旅發局的工作，馬不停蹄去海外宣傳香港。該員工指出，劉一直為旅發局盡心盡力，尤其是剛加入的幾年，根本沒有放過假，不停帶領同事推動一個又一個計劃，因此形容他是「一個很勤力的老闆」，認為近年旅遊業的發展不錯，應記他一功。