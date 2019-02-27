【財政預算案2019】翻新昂坪行山徑　研公私合營建灣仔水上活動區

去年本港整體訪港旅客達6,515萬人次，創歷年新高。財政司司長陳茂波今（27日）宣讀新一份財政預算案，提出額外撥款約3.53億元發展旅遊業，並積極推廣綠色旅遊，當中預留約900萬元予昂坪自然中心改善彌勒山路徑、郊遊資訊等。 此外，預算案將再預留60億元，發展維港的新海濱長廊及休憩空間，預料2021年年底開始工程，4年後完工。有消息指，當局考慮以公私營合作模式發展，由發展商「一條龍」進行。有立法會議員擔憂出現官商勾結，建議政府應透明化模式處理，以達公平公正。

財政司司長陳茂波提出撥款900萬元，改善昂坪附近行山徑設施。（資料圖片 / 吳鍾坤攝 ）

聘顧問研究改善濕地公園

財政預算案將額外撥款約3.53億元，其中予旅發局3.26億元，用於旅遊業四大發展藍圖；及2,700萬元予旅遊事務署，推出多項新措施。

政府消息人士指，新措施包括改善昂坪附近行山徑設施，首階段為彌勒山路徑，及昂坪自然中心引入電子化資訊，提供郊遊資訊功能 ，如天氣、行山徑等資料，預計首年的項目撥款為420萬元，4年整體預算則為900萬元。有鑑於濕地公園自2006年開幕後未有翻新，政府今年將委聘顧問研究改善香港濕地公園內措施，預算為500萬元。

政府今年將委聘顧問研究改善香港濕地公園內措施，預算為500萬元。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

而香港旅遊業議會的額外撥款為600萬元，用作開發旅遊產品、旅遊從業員培訓資助等。另外，當局將委聘顧問研究在本港推動智慧旅遊項目，並陸續將官方着陸網站擴展至所有跨境口岸。現時機場、高鐵西九龍站及港珠澳大橋口岸已完成。

至於在旅遊熱點增設免費WiFi服務，署方則會與資科辦合作，並商討配合智能燈柱，在中環、金鐘及尖沙咀等地方，連接免費WiFi服務。

旅發局主席林建岳認為，環球經濟存在巨大不明朗因素，加上鄰近旅遊目的地的激烈競爭，今年旅遊業發展預期會較為反覆。而政府的額外資源，將有助局方加強推廣旅遊項目。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，目前昂坪行山徑改善措施僅一條線路，試行成效有限，建議續增加其餘行山徑線路，並分階段優化提升現有行山徑設施配套，包括開發新線路、完善指示牌、增加公共廁所及交通配套等。他又指，參照旅發局津貼商務團做法，建議對本港業界組織符合資格的來港遊學交流團作現金獎勵，以吸引高消費的過夜旅客。

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財政預算案預留60億元發展維港的海濱長廊，在十年內由20公里增至34公里，並在維港兩岸提供35公頃休憩用地。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

預留60億美化海濱長廊 推九個項目

此外，陳茂波表示，2017年初撥出5億元優化海濱，相關項目相繼展開，將再預留60億元，發展新海濱長廊及休憩空間，和改善海濱設施。屆時，維港的海濱長廊由約20公里，在十年內增至34公里，並在維港兩岸提供35公頃休憩用地。

消息人士稱，計劃涉及9個項目，當中東區走廊下的行人板道項目估計最先完成，預計今年內取得撥款，於2021年年底開始工程，料4年後完工。消息人士又稱，灣仔碼頭附近的水上運動及康樂主題區，早前研究指出適合游泳或進行各項水上活動，當局將考慮以公私營合作模式發展。由於公私營合作或引起官商勾結等憂慮，消息人士稱政府將就此作研究，包括在諮詢區議會及立法會等，但認為由發展商「一條龍」的形式最為適合，「由規劃到建造做晒，好處會最大。」

政府早前研究顯示灣仔碼頭附近的水上運動及康樂主題區，適合游泳或進行各項水上活動，將來想在港維暢泳，就不用等到每年維港泳舉行。（資料圖片）

民建聯立法會議員柯創盛歡迎政府有關撥款，認為當局以往投放5億元成效不顯著，建議政府應制定目標及時間表，包括半年內就各項目有具體規劃，及1年內有成果予市民享用。至於有消息稱以公私營模式發展部分項目，柯創盛直言，市民對公私合營存有擔憂，建議政府應以透明化模式處理，以達公平公正。