前財爺曾俊華任首屆武術博覽嘉賓　拳法論派錢：要睇係邊個權先？

提到懂得大耍拳擊功夫的政府高官，相信不少人會想起懂得洪拳及劍擊的前財政司司長曾俊華，今日（3日）他任《香港01》與《武備志》主辦的第一屆香港武術及搏擊運動博覽主禮嘉賓，分享年少時學習白眉派武術的往事。 「鬍鬚曾」提到學武其中一要訣，是要有耐性。問及不少市民對未能取得「派錢4000元」，會以哪套拳法教授現任財爺陳茂波去安撫市民，曾直言各人不同方法去做，「誰人在位誰人作主」，幽默笑言：「講拳法，都要講係邊個『權』先？」

曾俊華自小喜歡武術運動，學習武術洪拳更較劍擊為早。（羅君豪攝）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽由今日（3日）起，一連三日於九龍灣國際展貿中心3樓「匯星」（Star Hall）舉行。場館內設有8個極具趣味性的武術遊戲，讓參加者可以輕鬆及有趣方式接觸武術。

曾俊華：習武者要明白「人外有人」

前財政司司長曾俊華致詞時説，他由小喜歡武術運動，學習武術洪拳更較劍擊為早。學習武術之人除了學習不同技能多外，亦要明白「天外有天，人外有人」道理，胸襟廣闊之餘，更要有執著、意志及不會放棄的精神，要接納不同技術之餘，亦要不斷提升自己，絕非封建思維，是現代化的價值，故要傳承及推廣。

曾俊華為《香港01》與《武備志》主辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽揭開序幕。（羅君豪攝） 少年時期開始學白眉派功夫 曾俊華先後挑戰武館街內的兩項挑戰，曾經學習過洪拳及劍擊等運動，面對「一拳即碎」拍板挑戰，輕易完成，更笑指是「小兒科」、無難度。他提到12、13歲時首次接觸武術、學習白眉派功夫的往事，提到學武其中一要訣是要有耐性，舉例小時候有一個師弟學功夫比較慢，但直到現時，不少師兄師弟反向他請教，令他明白到學習慢，可能是對所學習的東西更加深入了解。已退任政府高職的他雖然「百足咁多爪」，但仍不時返回母校喇沙書院，向師弟教授劍擊。 他在任財政司司長期間，曾向全港永久居民派發6,000元，對做法有所經驗。現任司長陳茂波去年也決定派4,000元，惟不少人仍未能取得，問及他會以哪套拳法教授陳茂波去安撫市民，他稱各人做法不同，但「誰人在位，誰人作主」，笑言：「講拳法，都要講你係講邊個『權』先？」

《香港01》與《武備志》主辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽今日（3日）開幕。（羅君豪攝）

《香港01》武術博覽 展現出創新精神

《香港01》執行總編輯戚本業説，《香港01》是一個互聯網企業、生活化的平台，由新聞資訊到各式內容，可謂包羅萬有，一直努力嘗試創新，今次武術博覽正正表現出《香港01》這股精神。

他又提到，香港武打片非常著名，不論是硬橋硬馬的李小龍、李連杰，諧趣功夫片的成龍、洪金寶，或是當下飾演葉問的甄子丹，都為人所熟悉。不過，他指大家對港產武打片有認識，不等於普羅大眾對武術這項運動有深刻了解，為了宣揚武術文化，展現武術運動生活化的一面。