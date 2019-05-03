【五月天演唱會】首場黃牛飛滯銷　內地口音男子劈價三成六求售　

台灣人氣樂團「五月天」再次在迪士尼樂園幻想道露天場地舉行六場演唱會，首場今晚（3日）登場。記者於現場直擊，發現「開騒」後舞台以外的「核心外圍」，聚集多位急求散貨、操內地口音的黃牛黨，連番劈價，以人民幣500元（港幣582元），放售原價港幣680元的門票，較最初叫價人民幣780元（港幣908元）瞬間劈價三成六，聲稱都是高價買入，每張損手千元。 現場有警員於疑似黃牛黨的男子身上，搜出一疊演唱會門票，現場所見沒有將他拘捕，不過起了殺一儆百作用，其他黃牛黨見狀即鳥獸散。

有在場警察截查疑似黃牛黨的白衣男子（右），並在其袋中搜出多張門票。（張浩維攝）

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五月天迪士尼香港演唱會今天開鑼，橫跨兩個周五、六及日、共設六場。演唱會於晚上7時15分開始，大批「五迷」如貫進場欣賞偶像演出。

表演場地外的核心外圍，雖然並無視覺享受，不能看到台上演出，但同樣可以聽到歌聲，不少旅客索性倚於圍欄「聽」賞免費騷。《香港01》記者亦發現，現場有多名內地男子游走場外，向在場人士兜搭。

有黃牛黨（左）向在場人士兜搭轉售門票，其後該內地男子聲稱可以500元，放售原價680元的門券。（張浩維攝） 記者訛稱問價 見證黃牛黨叫價劈三成 記者佯裝無門票，向一名內地男子問價，原價港幣680元的門票，對方最初開價780元，更展示門票以證真偽。期間有手持單張門票的途人路過搭話，交涉後該內地男子同意以680元交易，路人遞上港幤付款，內地男子隨即喝斥「人民幣呀」，惟其後亦因急求放行，照收港幣，表面平手離場。由此可知他最初開價780元是指人民幣，折算港幣為908元，帳面可賺33%。 隨著個唱正式開場，該名內地男子再向記者兜售，聲稱可650元放售，及後再降價至500元，料也是指人民幣，折算港幣582元，每張帳面蝕15%，即以門票價85%蝕讓。對比他最初提出780元人民幣，減幅更達36%，由賺變蝕。 記者隨後再還價，對方企硬，並動之以情，聲稱「我胃痛呀，賣完可以返屋企」；又聲稱手頭上只餘該張「單丁」門票及頭排位置門票，由於高於原價購入，「每張淨蝕1000元！」 該男子聲稱已欣賞過多場五月天演唱會，「（主音）阿信唱得幾好㗎」，但自言最喜歡歌手劉德華。

五月天第二年於迪士尼露天場地舉行「五月之約」，粉絲進場前興奮合照留念。（張浩維攝）

男子遭警搜出多張門票 黃牛黨鳥獸散

黃牛黨猖獗，警方加強巡邏，有人事敗暴露行蹤。有在場警察向疑似黃牛黨的白衣男子截查，並在其袋中搜出多張門票，大嶼山警區動員到場了解事件，及紀錄在案，現場其餘黃牛黨則如鳥獸散。

台灣人氣樂隊「五月天」於今日（3日）至星期日（5日)、下周五至日(10至12日)於香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉行演唱會。五月天個唱一票難求，不少「五迷」呼籲罷買「黃牛飛」抵制，但開騒前網上湧現大量高於原價的門券。

周日晚演出第三場或遇狂風雷暴

今晚的演唱會幸好天公造美，但天文台預料一道低壓槽會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，下周日（5日）第三場演唱會當日有幾陣驟雨，料稍後驟雨增多及有狂風雷，「五迷」宜帶備雨具。

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