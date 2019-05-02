【五月天演唱會】開唱前夕直擊　黃牛飛開價2.2萬　貴原價近18倍

「五月之約」又到了！台灣人氣樂團「五月天」今年再度移師迪士尼樂園幻想道露天場地，舉行橫跨兩個周五六日、一共6場的戶外演唱會，明晚（3日）將上演首場。 向來一票難求的門票，再度成為黃牛黨謀利工具。《香港01》於開唱前夕實測發現，多個轉售門票網上平台，均仍有門票出售，全數炒高一線，並超出原價水位；最貴的前排企位「握手位」，本來門票只需1,180元，有黃牛黨索天價2.2萬元，較原價高出17.6倍。

五月天每年來港開演唱會，門票都迅速被搶購一空。今年亦不例外，網上亦湧現大量高於原價的黃牛飛。(資料圖片)

五月天將於明起三日（3至5曰）及下個周五起三日（10至12日），在迪士尼舉行合共6場演唱會。門票分為企位及座位，票價介乎480元至1,180元不等。城市售票網顯示，所有場次的各門票種類均已售罄，不過翻查各大演唱會門票中介平台，則仍有門票可供出售，但全數收費高於原價，其中售價最平的480元門票，黃牛飛最低消費522元，相對貼近原價（高9％）；但亦有門票被炒高至680元，差價增加逾4成；原本1,180元的企位前排、「A Reserve位置」，黃牛飛已被炒至2,000元起跳，更有叫價高達2.2萬元，是原價門票的18.6倍，即高出近18倍，成功轉手可賺約2.1萬元。

五月天明天(3日)首場演唱會，有前排企位門票已被炒至2.2萬元。(轉售門票網上平台截圖)

最便宜、原價480元的門票，亦要加接近或最少200元，始能「趕死線」成功入手。(轉售門票網上平台截圖)

「伍迷」團結去年拒買 黃牛蝕讓散貨

雖然黃牛票仍然猖獗，但是否有價有市，仍是未知之數。五月天去年首次相約本港歌迷移師迪士尼「開騷」，舉行「五月之約」，《香港01》當時實地直擊，發現有不少黃牛黨於門外兜售，但滯銷收場，有的更被迫蝕讓散貨，再加上五月天樂迷向來團結一致，寧無門票進場，也拒購黃牛票，以免助長歪風，更有熱心歌迷於Facebook成立「五月天演唱會－－正價門票買賣計劃」專頁，協助其他粉絲以正價放讓門票。

加位一成 增1.2萬門票

今年演唱會門票供應亦有增加，雖然沒有加場，但園方有見去年經驗後，已改善場地設計，每場加位一成，一場共可容納2.2萬人。換言之，六場共可容納合共13.2萬人次入場，共增加約1.2萬張門票，已相當於在紅館多開一場可容納的觀眾人數。

有熱心歌迷成立專頁，協助其他粉絲以正價轉讓門票，以對抗黃牛黨歪風。(「五月天演唱會-正價門票買賣計劃」專頁截圖)

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