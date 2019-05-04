【五一黃金周】旅客打卡影響居民　邱騰華：以同理心應對

內地長假期「五一黃金周」今日（4日）踏入最後一日，內地訪港旅客數字再創新高，不過社會有批評指旅客為「打卡」影響居民生活。商務及經濟發展局局長邱騰華於商台節目上指出，旅客數量增多必定會對居民造成影響，「你話無影響就假」。他又稱，隨着網上資訊流通，不少旅客追求更多特色地點，一方面場地需要作好管理措施，遊客亦需要從過程中學習，而港人應以同理心應對。

邱騰華於商台節目上指出，旅客數量增多必定會對居民造成影響。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華指，旅遊雖僅佔本港生產總值（GDP）的5%，但由於帶來不少就業人數，故能於經濟逆轉中起穩定作用。他續指，近日「五一黃金周」的訪港旅客數字正面，而消費上亦與往年相若。

不少旅客到彩虹邨打卡。（資料圖片 / 邵佩琳攝)

對於有不少批評指內地旅客到訪大學校園，住宅區如土瓜灣、東涌等地，對當區居民及學生造成影響，邱騰華稱旅客到訪無法避免帶來影響，「你話無影響就假。」而隨着網上資訊流通，不少人均會於旅遊前搜尋當地資訊，而當中更會追求特別景點，認為港人應以同理心應對，「睇埋其他旅客的評論，我哋自己香港人都係咁啦……有朋友話去邊個地方好，我哋又蜂擁去啦。」他續稱，除負責管理的單位應做好管理措施外，遊客亦處於一個學習過程，「我哋去日本，現在都知道車上講嘢唔會太大聲。」

旅行團和自由行旅客「攻佔」中大打卡。（資料圖片 / 廖俊升攝）

邱騰華續稱，為應對旅客對部分地區造成的影響，政府於近年的遊客高峰期，包括黃金周前，與各個部門包括運輸、執法部門及地區持分者等進行跨部門會議。同時又會與當區的商戶、旅行社等開會商討對策；而港珠澳大橋開通後，當局也有採取應對措施，並與內地及澳門聯絡。他指希望減少對居民影響之餘，同時做好接待旅客的工作。