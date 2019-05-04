【五一黃金周】最後一日！朗豪坊實施人流管制　經理：太多人！

不少旅客趁一連4日的內地「五一黃金周」南下訪港，連日逼爆全港多區，景點、商場、屋邨和大學無一倖免，首3日假期共有逾83.9萬內地旅客入境，超越去年同期、共3日假期的訪港內地旅客人次40％。「五一黃金周」今天終於來到尾聲，旅客們四出掃貨作「最後一擊」。 這幾日旺角朗豪坊也成為旅客「佔領區」，場內一片人海，昨日人潮更塞滿扶手電梯上落位置，造成不便和危險。記者今日下午到朗豪坊視察，期間商場人流與平時假日相若，女廁、升降機和化妝品店均要排長龍，就連清潔工也直言垃圾量大增；商場職員直言早兩日太多人，故汲取經驗，於扶手電梯對出放置圍欄，實施人潮管制。

扶手電梯排隊大蛇餅 廿人等升降機

平日已相當擠湧的旺角朗豪坊，來到五一黃金周更見人山人海。昨日有市民去到現場，看見商場人多得塞滿扶手電梯上落位置，大打蛇餅。來到黃金周最後一日，有不少內地客到場掃貨作「最後一擊」，記者今日下午二時到場視察，發現人流與平時假日差不多，地下化妝品店見長長人龍，而升降機位置就長期也保持約二十人在等候，觀察半小時人流未減；同時商場女廁也大排長龍，排至廁所門外。

化妝品店大排長龍。（李慧筠攝）

經理直言人太多 黃金周最後一日實施人流管制

今日商場管理員在「人流重災區」扶手電梯上落位置設置圍欄，實施人流管制，為扶手電梯使用者規劃出排隊位置，故令使用者更有秩序，避免了昨日的亂象，但眾人就要排一段時間才可以使用。商場經理透露，由於昨日「多人得好緊要」，因此作出應變措施，今日放置了圍欄作出分流，免生意外。

商場人流眾多，不少人到化妝品店購物。（李慧筠攝）

黃金周加優惠 商戶：六成顧客為內地客

適逢五一黃金周，朗豪坊亦正進行每半年一次的「Beauty Avenue」的優惠周，其中一間化妝品店的女職員表示，減價再加黃金周的推動，令這幾天人流明顯激增，有逼爆的情況，「望出去都是人！」；而一樓護膚品店男職員表示，黃金周第2、3天最多人，他也覺得這幾天生意額大增，其中有六成顧客為內地客。他又指，早兩天早上尚未開門之際，已經有人在店外排隊等候。

清潔工：好多垃圾！

黃金周除了人量增加，就連垃圾量也大增，難為了一班清潔工人。現場一位清潔女工透露，她們在黃金周的工作量大增，她舉例說，平日每半小時清理一次垃圾桶，這幾天就要每十五分鐘換一次，直言比平時多了很多垃圾，工作也更加辛苦。