首屆武博「格鬥籠」MMA賽夠氣氛　男士玩遊戲展示夠Man氣勢

近年不少人迷上武術，《香港01》與《武備志》主辦的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），昨日起一連三日（3日至5日）於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行，今日為博覽的第二日，場內有不同示範賽供入場者參加和觀看。 不少人一家大小、三五好友或情侶檔入場。其中學習詠春的曾先生甚為欣賞，指可以讓更多人接觸到中國武術，「唔係得返泰拳同柔道，了解多啲文化」，甚少於女朋友面前展示實力的他笑言，「都可顯示下畀佢睇。」

香港武術及搏擊運動博覽將有不同示範賽上演。（梁鵬威攝）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽正於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行，場館內設有8個極具趣味性的武術遊戲，讓入場者可以輕鬆及有趣方式接觸武術，如以不同武器擊打由發球機發球的兵器，考驗挑戰者手感和眼界。

今日下午，武博的格鬥籠上演不同類型的表演賽，包括菲律賓魔杖及MMA綜合格鬥，將場內的氣氛推至高峰，不少人吶喊助威，氣氛熱鬧。

武博除吸引一班家長帶同子女到場嘗試參與不同遊戲外，更為一眾男士向愛侶顯示「力大無窮」一面，不少男士一致認為「一拳即碎」遊戲最有趣，認為一拳成功擊破兩片硬板，極有成功感。

學習詠春已有數年的曾先生眼見場內擺放了詠春木人樁，頓時感到「技癢」即席練習。他説香港難得見到有武術博覽，感到新奇，又可以令更多人了解到中國武術及詠春精粹，可以藉此發揚光大，作為「習武之人」有所感動。

入場者：武打電影減少 多辦武博實為好事​

曾先生說，要將詠春國術發揚有難度，「因為佢係小朋友嗰啲介面並唔普遍，一啲都唔似係柔道、空手道咁，但呢啲先係中國人要認識。」他慨嘆以往香港有不少武打電影，但近年似乎以減少拍攝，相信是成本問題，能夠多辦有關展覽實為好事。他甚少在女朋友面前展示習武實力，今日難得出手，笑説：「展示下威風都好呀！」

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同樣以往有留意到不同武術的王先生，指可接觸到多項比賽感到興奮，了解到不同武術的真實一面，又可體驗一下實在不錯，「平時突然間入去武館好奇怪，而家咁樣可以試下也不錯。」

踏入展覽的第二、三日，場內的「格鬥籠」繼續有著名選手進行MMA、泰拳等比賽，部分於明日舉行的試手區體驗班仍有少量門票可供選擇，有興趣的市民可到場參觀。