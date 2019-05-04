【太平清醮】飄色巡遊隊伍談及土地問題　冀原居民還地於民

長洲太平清醮將於下周舉行，不少島上居民都密鑼緊鼓預備。今天（4日）有飄色巡遊隊伍作最後預演，冀望當日演出順利。 有街坊會以去年特首林鄭月娥推出的「明日大嶼」願景計劃為主題，點出香港的土地問題，包括丁權爭議；承辦隊伍的街坊會稱原居民如能釋放持有的土地，將會是香港人的福氣。

太平清醮將於本月12日開始，有飄色巡遊隊伍作最後準備。（李家偉攝）

「安心偷食」諷刺「港鐵出軌」

距離長洲太平清醮尚餘一周左右，長洲島上居民都準備迎接節慶來臨，包括預備包山、平安包、飄色巡遊等等。當中飄色巡遊每年都會藉機諷刺時弊，有承辦巡遊隊伍的同鄉會以「安心偷食」為主題，暗諷港鐵的「出軌」事故；而同樣承辦巡遊隊伍的新興街街坊會，就以土地問題為題。

新興街街坊會主席林潔聲表示，旗下的一台飄色車會以明日大嶼為題，名為「大智若嶼」；車上將會有小朋友扮演特首林鄭月娥及上水鄉事委員會主席侯志強。他表示，林鄭去年推出「明日大嶼」，但目的其實只為得到更多土地，但其實尚有其他方法解決土地問題，如利用棕地。

「大智若嶼」的道具包括白海豚、地球，林潔聲稱冀可以提醒市民保護環境。（李家偉攝）

「小林鄭」年僅三歲

是次巡遊亦談及丁權覆核案；高院早前裁定以私人協約或換地方式申建丁屋並不合法，預料可釋放900公頃土地，鄉議局表明將會上訴。林潔聲指，如果侯志強等鄉紳願意釋放土地予港人，將會是港人福氣。

「大智若嶼」的飄色車有兩名島民坐陣，當中今年三歲的潘知悅飾演「小林鄭」，是第一次參加飄色巡遊。雖然在飄色上面色冷靜，但面對鏡頭卻說不出話來。爸爸潘先生指，知悅本身學習舞獅已一年多，而且對飄色巡遊有興趣，作為長洲人決定讓她嘗試站台表演一次。

今年6歲的梁伽妤（右）飾演侯志強，是第一次女扮男裝。（李家偉攝） 六歲女童反串侯志強 而六歲的梁伽妤則飾演侯志強，今次已是第三次參加飄色巡遊。伽妤指，能夠參加飄色她感到十分高興，惟因身高所限，今年或是最後一年參加。她雖然知道自己扮演侯志強，但就尚未清楚侯志強的身份；爸爸梁先生指，是次伽妤是第一次飾演男角色，他稱會與女兒溝通，讓她更詳細了解巡遊主題、扮演的角色背後故事。

除了「試色」（試行飄色巡遊），今天（4日）島上亦有「包山嘉年華」，有不同的攤位遊戲、打卡點甚至試爬包山，讓一眾遊客嘗試爬包山的滋味。