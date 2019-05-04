【太平清醮】長洲飄色借安心偷食諷港鐵出軌　黃心穎馬時亨擺上台

一年一度的長洲太平清醮將於八天後(12日)舉行，當中諷刺時弊的飄色巡遊繼續是節慶的重中之重。上月爆出的藝人許志安與黃心穎「安心偷食」事件惹來全城熱議，有同鄉會就將事件定為其飄色巡遊主題，冀藉「偷食」事件，諷刺港鐵管理不善及列車出軌，望為市民在喜慶節日下會心微笑。

黃心穎與港鐵主席馬時亨同成為太平清醮飄色巡遊主題。（youtube片段截圖）

太平清醮將於今月12日舉行，貴為長洲的傳統盛事，島上街道及商舖早已充滿節慶氣氛，而當日的重頭戲飄色巡遊隊伍亦磨拳擦掌做好準備。

黃成就稱，屆時會有道具揶揄馬時亨「專橫跋扈」。（李家偉攝）

飄色小朋友扮演黃心穎馬時亨

長洲飄色巡遊向來不乏諷刺時弊的題材，是次更有同鄉會以上月引起全城熱議的「安心偷食」事件作為巡遊主題，而捲入事件的藝人黃心穎曾為港鐵拍攝宣傳片。惠海陸同鄉會的飄色隊伍將會有一名女孩裝扮成港鐵工程人員、戴上工程帽，模仿黃心穎在港鐵宣傳片的裝束。而同台飄色的另一名男孩就會身穿恤衫、手持高爾夫球棍，諷刺港鐵主席馬時亨只顧打高爾夫球懶理列車安全。馬時亨事後曾澄清沒有打高球，是被「屈」。而偷食事件中的另一名主角許志安，就無緣「出席」是次巡遊。

是次隊伍更有「火車穿山洞」道具，以映射列車出軌事件；而豬仔道具則是用以諷刺馬時亨「豬咁蠢」。（李家偉攝）

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諷港鐵管理不善

惠海陸同鄉會飄色總監黃成就稱，港鐵工程醜聞不斷，但卻多次加價，形容是「大事做唔成，小事做唔好。」冀以安心事件作為引子，諷刺港鐵管理不善、主席馬時亨懶理工程的情況。他又笑稱，兩名參與飄色巡遊的小朋友年齡不大，相信不理解事件，「但有得表演佢哋都好開心啦。」