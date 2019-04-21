【長洲太平清醮】五屆「包山后」黃嘉欣選拔賽失手　搶包山止步

長洲太平清醮搶包山比賽下月舉行，大會今日（21日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行選拔賽。今年搶包山有208人報名，其中61人通過訓練，參加今日選拔賽。12名最佳時間參加者晉級5月12日午夜決賽。 賽前的大熱、五屆「包山后」黃嘉欣在選拔賽中，於返回地面時失手，以致未能列入首三個最快時間，無緣躋身決賽。

黃嘉欣在今日選拔賽中失手，未能參加搶包山決賽。（張浩維攝）

61名搶包山比賽參賽者今日（21日）在長洲北帝廟遊樂場足球場參加選拔賽，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架。最快的九名男參賽者及三名女參賽者，可晉級決賽。

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搶包山比賽由2016年起設「包山王中王」、「包山后中后」，只要連續獲得三屆冠軍，就可奪得這項殊榮。大熱黃嘉欣在今日複賽時本以小組第一登頂，惟返回地面時被安全扣卡住，以致共花1分13.75秒才完成，無緣躋身決賽。

黃嘉欣表示，初賽成績在預期之內，惟複賽時心急緊張，在返回地面時被器材卡住，她坦言感到失望，若明年有時間也會希望參賽。

另一名大熱郭嘉明以52.35秒，在男子組排名第六，成功晉級決賽。郭形容今次選拔賽「有閃失、驚險」，在返回地面時被安全扣卡了三次。他表示，今年安全繩使用兩個安全扣雙繩，會較快落地，但同時較易卡住，他將改變策略，在決賽時爭取上夠分，爭取20至30秒時間落地。郭又指，有七成信心問鼎王中王，希望屆時「平穩啲，唔好急」。

龔子珊（左一）以選拔賽女子組第一名出線。（張浩維攝） 2016年「包山王」有望一報去年被DQ之仇 32歲的葉建文及27歲的冀子珊，分別以43.91秒及51.81秒，成為複賽男子組及女子組第一名。任職消防員的葉建文曾在2016年奪過包山王，去年因犯規被取消資格，今年抱著「入到決賽，拎金包仔」的心態出戰，每星期攀石一至兩次。他形容今次成績超乎預期。 參賽七年，四度進入決賽的龔子珊表示，平時有跑步和攀石，對成績感到喜出望外，她坦言自己比賽經驗較少，希望決賽當天能以平常心對待。

葉建文以首名成績晉級決賽，能否一報去年被DQ之仇？（張浩維攝）

搶包山選拔賽今日在長洲北帝廟遊樂場舉行。（張浩維攝）