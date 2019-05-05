羅致光憶「電腦程序編寫員」生涯：沒有貧富懸殊　就沒有今日的我

勞福局局長羅致光網誌以「貧富懸殊的挑戰」為題，談及本港及法國貧富懸殊的情況，他指，不論是法國的黃背心運動，或是過往數年的香港貧窮情況分析，都顯示就業對脫貧及減低收入不均的重要。 羅致光智商（IQ）高達160，曾被稱為「民主黨大腦」。網誌中，他憶述自己「還是銀行的一名電腦程序編寫員」的日子，指當時眼見自己薪酬遠較一般工人為高時，便決定投身社工行業，惟至今貧富懸殊現象不是新鮮的事物，只是它愈演愈烈。

（勞福局局長網誌圖片)

羅致光在網誌指，貧富懸殊現象不是新鮮的事物，只是它愈演愈烈，回憶過去，他更形容：「沒有貧富懸殊現象，便沒有今天的我」。他指，當時仍是一名電腦程序編寫員的他，在電腦房中看着銀行的交易總額以每秒過百萬跳升，同時計一計自己工作的邊際貢獻，和自己薪酬一比，發現自己所得的不及十分一，但同時又覺得自己薪酬遠較一般工人為高時，便決定投身社工行業。

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若待滯後數據才作出政策 會愈追愈落後

他指，不論是法國的黃背心運動，或是過往數年的香港貧窮情況分析，都顯示就業對脫貧及減低收入不均的重要。因此不論是財政司司長在今年《財政預算案》中的重點之一「保就業」，又或是勞工及福利局加強就業援助，都是特區政府的政策重點。

而在2018年，政府已有兩大扶貧舉措，包括設立高額長者生活津貼，以及將「低收入在職家庭津貼」大幅改善至「在職家庭津貼」；惟效果要在2019年年底所完成的2018年貧窮情況分析才可以顯示出來，全面效果更要待2020年年底的分析才會顯示出來。

至於今年的法定最低工資調整，對於紓緩收入不均不斷加劇的趨勢有何效果，更要待約於2022年年中公布的2021年人口普查結果才有分曉。惟若等待滯後數據，才作出政策調整，便只會是追落後，亦有可能愈追愈落後。