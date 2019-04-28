曾提最低工資60元羅致光：學者有研究分析言論自由　官員要按機制

最低工資水平經常包受批評，今年5月1 日起，法定最低工資水平將由34.5元調升至37.5元，勞福局局長羅致光撰寫網誌談及過往及現時對最低工資水平的取態；他指，過往曾提出最低工資應為每小時60元，因以前作為學者，「有發表研究與分析言論的自由」，惟作為政府官員，則「不是個人意見如何的問題，而是要按機制辦事。」 他指，雖然今次最低工資調整有8.7%，據估計對平均通脹的影響只約為0.1%，但對於以領取法定最低工資為主的行業以清潔與保安， 受影響的業主要付交的管理費增幅便會較為明顯。

羅致光以「法定最低工資調高至每小時37.5元」為題，談及今年的五月一日，將法定最低工資由34.5元調升至37.5元，增幅為8.7%，是歷年最大的增幅；惟面對以往不少公開言論，均遭「翻舊帳」，如2013年曾在研討會指，「若以國際的比較，香港的法定最低工資應為每小時60元」。

他指，這個說法是以前作為學者，有發表研究與分析言論的自由；惟作為政府官員，則不是個人意見如何的問題，而是要按機制辦事，而在最低工資委員會進行有關檢討工作時，更要避免表達個人意見，讓委員會可以獨立地進行檢討的工作；而現時37.5元的水平，是2018年10月底，最低工資委員會向政府提交的報告及建議，經過了近半年時間才完成所有相關程序。

他指，雖然調整有8.7%，惟估計對平均通脹的影響只約為0.1%，而對於不同的階層及行業的影響則有所不同；對以領取法定最低工資為主的清潔及保安業，相關影響則如業主要付交的管理費增幅便會較為明顯。

羅致光又指，雖然據估計領取最新法定最低工資的勞工只佔約2%至2.5%，但由於「連鎖」效應或是「水漲船高」，其他低薪的工種的工資，都會有向上調升的壓力，如對其他行業如飲食及零售都會有影響，對於基層的消費者的影響，便會較對高消費者的影響為明顯。他指，調整最低工資，理論上對減低收入不均及減少貧窮的在職家庭數目會有一定的作用。