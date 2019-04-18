本港失業率連續第12期維持2.8%　羅致光：勞工市場短期內維持穩定

本港失業率保持平穩，政府統計處今（18日）公布最新數據，顯示1月至3月期間，經季節性調整失業率為2.8%，錄得連續第12期維持同等水平；就業不足率亦繼續維持1.0%。倘按年比較，受惠於訪港旅遊業顯著擴張，零售業和住宿及膳食服務業的失業率錄得明顯跌幅。 勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場短期內料會維持大致穩定。政府會保持警覺，留意外圍多變的不明朗因素往後會如何影響勞工市場。

總就業人數方面，今期（1月至3月）共有386萬人，與上期（2018年12月至2019年1月）數字相較少6,300人。失業人數方面，今期則上升至11萬人，較上期上升約7,900人。同期的就業不足人數亦由40,300人下跌至38,900人，減少約1,400人。按各行業劃分，建造業內的地基及上蓋工程的失業率錄得明顯升幅。最新數據顯示，其餘行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度大致輕微。



羅致光指，按年比較，多個主要服務行業的失業情況續見改善。受惠於訪港旅遊業顯著擴張，零售業和住宿及膳食服務業的失業率錄得明顯跌幅。他又指，勞工市場短期內料會維持大致穩定，政府會留意外圍多變的不明朗因素往後會如何影響勞工市場。