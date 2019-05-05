港府諮詢公眾修訂動物法　漁護署：暫不擬設立動物警察

港府正就修訂《防止殘酷對待動物條例》展開為期3個月的公眾諮詢。漁農自然護理署署長梁肇輝今(5日)出席公開活動後表示，警方已於各警區設專責人手執法，當局暫不考慮設立動物警察，並將用不同方法，向市民解釋法例修訂內容，期望收集不同意見。

漁農自然護理署署長梁肇輝(資料圖片)

梁肇輝指，漁護署目前一直與警方及愛護動物組織積極執法，會在確認修例內容後，研究如何安排相關人力資源。他又指，警方已在22個警區，安排人手負責追查虐待動物的舉報和投訴，遂暫時未有考慮設立動物警察。

漁護署早前亦提出會研究人道屠宰指引，梁肇輝表明，劏活魚指引仍在初步草擬階段，要考慮本地情況、歷史、市民認知及業界是否能應付等因素，稍後會諮詢業界和相關持份者，再敲定指引內容。

粉嶺狗場「浪舍」日前遭揭發疑有虐畜行為，現場發現多條動物屍體，引起社會嘩然。(資料圖片)

民間爭取成立動物福利法呼聲高漲，促使港府就相關法例修訂及草擬展開公眾諮詢。(資料圖片)

虐待動物時有所聞，漁護署早前提出修例，建議加強殘酷對待動物罰則，及首度要求飼養動物者屢行「謹慎責任」，以保障動物免受傷害。若有關人事違例，可遭起訴，定罪後將判罰款及監禁，甚至永久剝奪其飼養動物資格，但不少動保團體關注，是次修例並不涵蓋人道毀滅政策，市民關心的動物警察亦不在諮詢之內。