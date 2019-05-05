租住青年宿舍須放棄上樓　七成受訪青年稱不合理　倡租金參考公屋

政府與非政府機構推出的「青年宿舍計劃」，料可提供2,800個宿位，惟至今仍未有項目開始營運，預料最快竣工的大埔項目，今年第三季落成。 關注青年住屋聯席及新青年論壇今日（5日）發表調查結果，發現18至30歲的群組中，有7成人認為入住「青年宿舍」期間，要放棄申請輪候公屋的要求不合理。他們又建議，租金水平不應定在市價6折，而應參考同區相若面積的公屋單位租金。

關注青年住屋聯席及新青年論壇今日發表調查結果，發現有18至30歲的群組中，有7成人認為入住「青年宿舍」期間，要放棄申請輪候公屋的要求不合理。（公屋聯會提供）

關注青年住屋聯席及新青年論壇於3月至4月期間，訪問了1,638名市民，了解市民對「青年宿舍」的意見。

七成青年人認為不能申請公屋「不合理」

對於政府要求入住「青年宿舍」期間，要放棄申請輪候公屋的要求，結果發現，有過半數受訪者認為不合理；而在18至30歲的群組中，認為不合理的受訪者更增至7成。

他們認為，青年宿舍屬於過渡性的住屋安排，而非長久性，故建議考慮凍結入住青年的輪候申請，在租賃期結束後而符合公屋申請資格者，可恢復申請繼續「排隊」。

倡每年提供500個宿位

根據「青年宿舍計劃」規定，非政府機構須把租金水平訂在市值租金60%。但調查指出，有八成受訪者認為可負擔的租金水平少於3,000元，故關注青年住屋聯席建議，計劃的租金應採用同區相若面積的公屋單位作參考，否則吸引力或存疑。

他們又指，在符合申請資格的青年受訪者中，有約四成人表示會入住「青年宿舍」，有一定需求，認為未來可提供的宿位只是「杯水車薪」，建議持續增加供應，並應將「青年宿舍」納入目前的房屋階梯中，成為恆常化的房屋政策，每年提供約500個新宿位。