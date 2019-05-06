【子宮頸癌疫苗】水貨HPV針疑湧港　事主：無冷藏、無防偽標誌

本港爆出水貨子宮頸癌疫苗疑雲，有立法會議員收到多名女士的求助電郵，懷疑接種過水貨疫苗，指在接種九價HPV疫苗時與一般接種疫苗做法不同，包裝盒及針劑亦有不少疑點，包括疫苗並非從冰箱中取出、無展示包裝上的二維碼、無MSD防偽標誌等等。部分人士事後自行聯絡正版美國藥廠，收到回覆指，她們接種的疫苗並非藥廠正貨。

有到港醫務所接種九價HPV疫苗女士，發現包裝盒和針劑的批次編號不同。（立法會議員蔣麗芸提供）

立法會議員蔣麗芸表示接獲多封求助電郵，多位事主分別於去年六月至今年三月來港，到不同醫務所接種九價HPV疫苗，期間發現不少疑點，包括九價HPV疫苗並非從冰箱取出，包裝盒上無美國藥廠要求展示的二維碼，接種後無在接種咭上貼上二維碼，疫苗針劑亦無MSD防偽標誌及商標，有事主接種時發現包裝盒和針劑的批次編號不同，有關做法與美國藥廠要求規定不同。

正常的疫苗應該經過雪櫃冷藏，並且有防偽標誌等。（資料圖片）

部分接種者指出，負責為她們打針的人員在拆開包裝時，刻意於枱下進行，似是不想讓事主窺見疫苗情況，接種後禁止事主拍照或帶走包裝盒，之後將包裝盒整齊放在箱子內，而非扔到垃圾桶內，做法與一般接種時有別。事後她們自行聯絡美國藥廠告知有關情況，藥廠回覆指接種的疫苗並非藥廠正貨。

立法會議員蔣麗芸促衛生署儘快採取行動，到涉案醫務所調查，包括要求他們出示有關疫苗及購買記錄，以及檢測有關疫苗成份及有否變質。（資料圖片）

議員籲向供貨藥廠查詢

蔣麗芸指，近月九價HPV疫苗缺貨，不排除有人違規從其他地區引入未經本港衛生署註冊及驗證的水貨疫苗，疫苗可能在運送或貯存過程未經冷藏，或令疫苗變質，接種影響藥效甚至有害身體；蔣麗芸呼籲醫務所若有懷疑，應向藥廠查詢，若獲悉是非美國藥廠供應，應立即停止使用。

蔣麗芸促衛生署儘快採取行動，到涉案醫務所調查，包括要求他們出示有關疫苗及購買記錄，以及檢測有關疫苗成份及有否變質，並要抽出幕後水貨疫苗供港黑手，阻止水貨疫苗繼續擴散，以免愈來愈多人中招，最終影響到市民健康及香港醫療聲譽。