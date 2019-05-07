【逃犯條例】涂謹申：立法會秘書處若不願作磨心　可尋求法院宣判

《逃犯條例》法案委員會昨日（6日）原定下午再開會議，惟秘書處去信全體委員，通知第三次會議的日期改為周六（11日）上午，原訂昨日舉行的會議取消。 不過，負責主持下午會議的最資深議員、民主黨涂謹申堅持開會，討論是否採納內務委員會的指引。涂謹申今日（7日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時強調，昨日是正當的審議會議，屬於合法、合憲、合程序；若立法會秘書處不將會議記錄不載入史冊或上載網站，他會開設法案委員會專屬網站，將審議記錄公開，接受市民監察。 涂謹申又表示，認為目前議會情況不難處理，民主派會按議會程序繼續開會。他估計指事態繼續發展下去，若秘書處或政府在行政上感到困擾，「可能覺得好煩，不願再作磨心」，可以尋求法院宣判。

新民黨容海恩在民主派召開《逃犯條例》法案委員會期間到場舉牌抗議，涂謹申表示會當她出席會議。（資料圖片/羅君豪攝）

民主派不會透過法律途徑宣告昨日會議合法

涂謹申在節目上表示，有部份市民認為凡是秘書處及政府所作的事，必然具正當性，「但絕對不是這樣」。他又指，若立法會會議一定要經秘書處承認方是合法會議，「從歷史的角度，有很多例子都證明了不是這樣。」

涂謹申稱，民主派不會主動透過法律全途徑，宣告自己召開的會議是合法，「因為我們本來就是合法。」他指，若然秘書處在行政上感困擾，「可能覺得好煩，即係大家所講的『磨心論』，或可由秘書處任提告的角色，尋求法院宣判，由民主派及建制兩方相互對辯，在法庭上三家陳詞。」

他形容，這個做法好處是秘書處可以嚴守中立角色，「不妨是一個正當的方法」。

涂謹申在昨日(7日)召開修訂《逃犯條例》法案委員會中，在沒有競爭的情況下獲選為主席。他承認無秘書處的協助，推動審議會有困難，指若秘書處要偏頗，民主派只能依靠自己的能量推動會議，他將會著秘書處觀看錄影做會議記錄，若秘書處不做就由他的秘書做，完成後會轉發予所有立法會議員，又指如果秘書長不願將會議紀錄載入史冊，民主派會另設立法會網頁上載。

昨日由民主派召開的《逃犯條例》法案委員會上，新民黨容海恩在會議期間到場舉牌抗議，指該會議是不合理不合法。涂謹申表示在他的角度，容海恩進入會議室，會當她有份出席會議。

郭榮鏗:將於周五內會動議解僱陳維安

郭榮鏗指，將於今日內提出對立法會秘書長陳維安失職失責的追究事項，於周五的內務委員會提出動議，討論是否應解僱陳。他續指，他們不會缺席周六的法案委員會會議，即使被抬走也會抗爭到底，「如果我們（泛民）全不出席，豈不是讓他們很容易通過，我們要如何與香港人交代。」他承認邏輯上不應參與石禮謙主持的會議，但他們不能坐以待斃。



立法會議事規則委員會主席謝偉俊則指，民主派與建制派就法案委員會爭拗的情況不理想，但秘書處在沒有慣例之、先例之下，只是用常理及常識作判斷，作出艱難決定，不能怪責秘書處。他未有直言秘書處做法有錯，但認為第二次給涂謹申繼續主持會議，及容許他將其他委員逐出會議廳，已經是錯誤。他又表示，明白今年是選舉年，但不希望雙方的爭拗而影響立法會運作。