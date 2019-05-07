【逃犯條例】尹兆堅批立法會秘書處僭越權力：做法前所未聞

立法會《逃犯條例》法案委員會開會鬧雙胞胎，秘書處昨日（6日）去信全體委員，通知第三次會議的日期改於周六（11日）進行，原訂昨天舉行的會議取消，並執行立法會內務委員會的指引，改由第三資深議員經民聯石禮謙主持會議。然而，原定負責會議的民主黨立法會議員涂謹申就堅持在原定時間開會，而會上出席的議員並選出涂謹申和公民黨郭榮鏗擔任正、副主席。 出席昨天會議的民主黨議員尹兆堅今早在港台節目《千禧年代》中批評，秘書處以傳閱文件方式表決、不出席會議，做法僭越議員權力，取代議員決定，情況前所未聞。他稱，立法會有嚴謹程序，不應出現以上事件，會以法律行動跟進。

尹兆堅批評秘書處的做法僭越議員權力，取代議員決定。（資料圖片/盧翊銘攝）

稱只要一議員反對便需在會上討論

民主黨議員、委員會委員尹兆堅昨天有出席由涂謹申主持的會議，他今日（7日）在電台節目中強調，昨天（6日）的會議並非自行召開，是按原定計劃召開。

他提到，立法會秘書處早前以傳閱文件方式要求議員以書面表示是否同意指引，但只要有一個議員反對做法，就要在會上討論，但秘書處未有按章處理；加上按照《議事規則》的做法，即使內務委員會提出指引，仍需要主持在會上問委員是否予以通過。他批評，秘書處的做法僭越議員權力，取代議員決定：「咩規矩嚟㗎？」直言情況前所未聞。

民主黨涂謹申昨日主持的《逃犯條例》法案委員會會議，未有立法會秘書處人員出席，尹兆堅指秘書處職責是支援會議，批評秘書處不出席會議是大問題。他認為，是管理層中有人做錯決定，做法前所未聞。他稱，立法會有嚴謹程序，不應發生以上事件，會以法律行動跟進。

立法會內務委員會早前通過指引，由第三資深議員、經民聯石禮謙替代最資深議員、民主黨涂謹申主持《逃犯條例》法案委員會選舉主席程序，而石禮謙隨即表示取消原訂於昨天下午召開的會議，會議改於周六進行。原定的委員會主席選舉主持民主黨涂謹申就表明，不同意石禮謙取消會議的決定，昨日如常舉行會議，出席的議員在會上選出涂謹申和郭榮鏗擔任正、副主席；惟政府代表及立法會秘書處未有出席會議。