【逃犯條例】曾鈺成：涂謹申無權召開會　秘書處書面傳閱做法正當

《逃犯條例》法案委員會開會選舉主席一波三折，秘書處今（6日）去信全體委員，通知第三次會議的日期改為今個星期六上午，原訂下午舉行的會議取消。不過，負責主持下午會議的最資深議員涂謹申堅持開會，討論是否採納內務委員會的指引，並選出民主黨涂謹申和公民黨郭榮鏗擔任正、副主席。 立法會前主席曾鈺成接受傳媒查詢時表示，涂謹申已無權力繼續召開修訂《逃犯條例》法案委員會會議。他稱據《議事規則》，涂謹申作為最資深的議員，在法案委員會首次會議的職能是主持選舉主席，若在首次會議選不到主席可說失職。

曾鈺成表示，秘書處透過書面通傳方式，要求議員表態是否接納內務委員會指引的做法正當，若有過半數委員接納即等同指引生效，涂謹申已沒有角色，下午舉行的會議亦不是正式會議。（羅君豪攝）

曾鈺成表示，秘書處透過書面通傳方式，要求議員表態是否接納內務委員會指引的做法正當。他稱若有過半數委員接納即等同指引生效，涂謹申已沒有角色，下午舉行的會議亦不是正式會議。曾鈺成又稱，秘書處履行其職務，看不到有何行為違反中立性。

他認為政府應主動與各黨派溝通，民主派亦應履行職責，不應出盡辦法製造障礙。被問到有13萬人遊行反對《逃犯條例》修訂，曾鈺成認為政府應耹聽市民表達反對的意見，但不代表「有多少人上街，就要撤回修例」。

對於實政圓桌田北辰提出「港人港審」的做法，曾鈺成認為值得考慮，形容建議合理，但他指出「港人港審」涉及法律問題，若只做第一步、不做第二步，就會如政府所說的不切實際。