【走塑】調查：港人每周棄4640萬件膠餐具　支持「絕膠」卻欠行動

相信不少打工仔、同學們每日需外出進食，「飯盒」是其選擇之一。綠領行動近月針對餐廳食肆派發即棄塑膠進行街頭問卷調查，發現市民日常生活中使用大量由食肆派發的即棄塑膠餐具及器皿。綠領行動推算全港市民每星期共丟棄逾4,600萬件即棄塑膠，包括膠飲管，膠餐具，即棄塑膠食物器皿及外賣膠袋。 綠領行動亦發現，市民知道問題所在，但礙於未培養自備餐具習慣，以及餐廳食肆慣性主動派發即棄塑膠而未能從源頭減廢，認為市民要將減廢意識化為實際行動，而政府亦正檢討膠袋徵費及實施垃圾收費，提供經濟誘因讓市民及餐廳食肆減少使用即棄塑膠。

調查發現有超過一成受訪者，每周丟棄5件或以上由食肆派發的即棄塑膠，包括膠飲管（12％），膠餐具（10%），即棄塑膠食物器皿（12%）及外賣膠袋（15％）。（資料圖片 / 羅君豪攝）

綠領行動於今年3月至4月，派員到全港8個地區，包括荃灣，葵芳，青衣，美孚，長沙灣，深水埗樂富及黃大仙進行問卷調查，於街頭訪問了861位市民。調查發現有超過一成受訪者，每周丟棄5件或以上由食肆派發的即棄塑膠，包括膠飲管（12％），膠餐具（10%），即棄塑膠食物器皿（12%）及外賣膠袋（15％）。以全港748萬人作推算，本港每星期最少共丟棄4,640萬件即棄塑膠，數量非常驚人。

綠領行動認為，近期「走飲管」與「走塑」風氣雖然日漸盛行，但仍然有很大減廢空間，尤其是膠袋使用問題，根據《香港固體廢物監察報告》，2016年塑膠購物袋在堆填區的估計棄置量高達近43.9億個，比2015年39.3億個為多，反映膠袋徵費效力減弱，政府正檢討膠袋徵費，考慮取消豁免盛載非氣密包裝或正處於冰凍或冷凍狀態貨品的膠袋，以及提高徵費金額至每個膠袋兩元，進一步減少膠袋棄置量。

綠領行動推算全港市民每星期共丟棄逾4,600萬件即棄塑膠，包括膠飲管，膠餐具，即棄塑膠食物器皿及外賣膠袋。（梁煥敏攝）

八成認同膠災嚴重 69%沒自備餐具習慣

調查亦發現，受訪者普遍認同食肆派發即棄塑膠問題嚴重，當中更有21％認為問題非常嚴重，顯示大部份市民明白即棄塑膠的泛濫問題。當被問及現時不能減少即棄塑膠的主要原因，在861名受訪者當中。有69%受訪者認為是市民沒有自備餐具及器皿的習慣，其次是餐廳食肆主動提供即棄塑膠用品及認為政府沒有相關監管。調查同時發現有54％選擇願意以堂食代替外賣。

綠領行動認為，市民普遍有減廢意識，但仍未能轉化成實際行動，身體力行去自備餐具器皿；同時餐廳食肆為求方便，往往慣性主動提供即棄塑膠用品予顧客，亦令市民買外賣時減少自備餐具器皿的意欲，並純粹以堂食作為解決問題的方法，該會認為由於現時沒有任何經濟誘因，促使市民及食肆改善習慣，故此政府的減廢政策至關重要。

綠領行動認為，不少餐廳食肆以為主動提供外賣即棄塑膠是顧客服務，但結果反映並非如此，市民十分支持「絕膠食肆」或為自備餐具提供優惠，不會因餐廳食肆放棄派發即棄塑膠而不再光顧。

綠領行動高級項目主任倫嘉愉表示，港人每周狂棄4,640萬件塑膠，縱有80％人認為即棄塑膠問題嚴重及十分嚴重，但繼續知而不行。主因是沒有自備餐具的習慣及經常外賣，所以未來鼓勵市民自攜容器是至為重要。