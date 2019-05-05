【走塑者聯盟】抗青衣戲棚「垃圾山」　檔主街坊合力撐環保

除了撲飛看英雄電影，近日還有甚麼好活動？為慶祝天后誕，青衣戲棚今日(5月5日)再度開鑼，一連五天(5月5日至9日)於青衣青綠街球場內舉辦，各款小食攤檔同樣吸引不少市民專程前往。在品嚐特色小食的同時，過往場內丟棄的即棄餐具數量同樣驚人，早年更有出現一個個「垃圾山」。有見及此，環保組織在場內多管齊下，透過減廢、回收等，合力對抗「大嘥鬼」。 攝影：呂諾君

環保組織「綠領行動」在上月慶祝真君誕的戲棚活動中， 聯同「青衣島民」合辦借用餐具服務。今次則與葵青區區區議會和 「Utentials有叉用 」，在場內免費提供借用餐具之餘，同時在場內設置回收站，教導市民正確的回收方法，除了塑膠、廢紙等，亦有廚餘和廢食油回收。球場的出入口均設有攤檔和回收站，入場市民只需付上20元按金，就可借用碗筷、叉和摺疊式餐盒，費用全免。

即棄餐具的問題為人詬病，記者今天到場視察，見到場內很多人都有使用大會提供的可重用餐具。首次到場的陳先生指，雖然平日外出沒有自攜餐具的習慣，但現場既有提供，認為借用亦十分方便，「唔好嘥嘢丫嘛，其實收少少租金我覺得都合理！」不過他認為，美中不足的是所用的膠碗無法在場內沖洗，「如果有汁會撈埋一齊，就唔係咁好啦。」

「Utentials有叉用 」租借餐具服務負責人Darren指，自去年已有在青衣戲棚進行租借餐具試驗計劃，當時每天只開檔約3小時，數天以來共借出800 套，而今年則是全日設置攤檔，且不收任何租金，他希望數目能大幅增加。今年亦加派義工駐守出入口和在場內作流動借用站，Darren對情況感到樂觀，指短短兩小時內，歸還餐具的箱子已滿了大半。

場內有不少「綠攤檔」支持市民使用可重用餐具。有糖水檔檔主指每當有市民帶着餐具前來「會裝大碗啲」，亦有飲品檔不計成本，一律提供減十元折扣。「青衣冰室」檔主Vickie指，攤檔去年已有使用外星人造型、可重用的膠樽，慶幸今年見到有不少人拿着相同膠樽回來購買，被問到是否「驚蝕」，Vickie只表示為了環保「唔理咁多啦」。

環保不是年輕人專利，場內老一輩檔主也十分注重。售賣糖蔥餅和吹糖等懷舊小食的梁先生和員工，均已年過六旬，雖是小本經營仍以行動支持「走塑」，「譬如有啲人買完即刻食，咪叫佢唔好要膠袋，最多收少佢一蚊兩蚊。」他們指，環保對老人家來說或是較新概念，他們也是從電視、報紙學到，因此希望大家都一同實踐。

雖然在場外的垃圾桶仍見有不少胡亂棄置的情況，但在場內的回收站，每當有市民要掉垃圾，工作人員均會先「阻一阻」，根據市民手上的不同垃圾，教導他們正確的回收方法。以裝飲品的膠杯或膠樽為例，他們會先要市民拿掉樽蓋分開回收，再用水機沖洗樽或杯的內部，之後將之掉入回收袋中。期間大嘥鬼亦有出動，吸引不少市民爭相拍照。

綠領行動項目統籌員袁偉雄指，雖然各界已提倡多年，但仍有不少市民習慣將垃圾直接丟棄，對「回收」亦仍存在很多誤解，因此他們在青衣戲棚加派了20個職員，在出入口設置兩個回收站，教導市民正確地「掉垃圾」，亦特意用上透明膠袋裝載可回收物品，讓市民看清楚「樣辦」並加以照做。他認為，場內反應大致良好，期望未來數天有更多市民參與。而「綠在葵青」亦有在場內擺檔，提供舊CD杯臺的手工藝工作坊，希望讓市民加深了解可重用物品的概念。

除了以上的環保措施，青衣戲棚有甚麼好吃？