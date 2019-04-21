外賣走塑6月擴展至逾百茶餐廳、中式食肆　照儲印花換餐具或熱飲

近年「走塑」風氣盛行，環境運動委員會（下稱環運會）早前提出「外賣走塑，餐具先行」先導伙伴計劃，與大家樂、大快活及美心MX合作，市民光顧時不取即棄餐具，即可獲印花一枚，集齊6個印花可換領一套可重用餐具或熱飲一杯。為期兩個月的計劃，市民共減少使用超過120萬套即棄餐具。 有份推動計劃的立法會飲食界議員張宇人今日（21日）透露，將於6月6日推行第二階段計劃，做法與首階段相同，預料有逾百間食肆參與，當中包括早前參與的三間大型連鎖快餐店，以及茶餐廳、中式食肆等，詳情將於5月中公布。

為期兩個月的「外賣走塑，餐具先行」先導伙伴計劃中，市民共減少使用逾120萬套即棄餐具。（資料圖片）

「外賣走塑，餐具先行」先導伙伴計劃由去年11月16日展開，至今年1月15日結束，先導計劃預留約120萬元推行。環保署早前公布計劃成績表，三間大型連鎖快餐店合共派發超過120萬個印花予外賣顧客，市民共減少使用逾120萬套即棄餐具，並共換領約86,000套不銹鋼餐具和約22,000杯熱飲。

張宇人表示，將於6月6日推出第二階段「外賣走塑，餐具先行」計劃。（資料圖片）

張宇人接受《香港01》查詢時表示，早前與政府及業界代表先後於今年3月及4月開會討論第二階段計劃，預計在6月5日世界環境日舉行啟動禮，翌日（6月6日）起會推行同樣為期兩個月的「外賣走塑，餐具先行」第二階段計劃，做法與先導計劃一致。

早前環運會贊助及直接訂製30萬套可重用餐具，但首階段只換領不足9萬套，張宇人預料或不需要再額外訂購大量可重用餐具。

料有超過100食肆參與第二階段計劃

他說，目前仍接受食肆報名，預料計劃有超過100間食肆參與，新加入包括茶餐廳及中式食肆，計劃詳情將於5月中公布。